Фламенко из Испании! Впервые в Эстонии шоу «Estampas de Espana»

«Larreal» приезжает в нашу страну с шоу «Estampas de Espana» – «Картинки из Испании». «Estampas de Espana» – это незабываемое путешествие по красотам Испании через ее музыку и страстные танцы.

Таллинских любителей хореографического искусства ожидает настоящий испанский фьюжн – смешение стилей и эпох. В этом взрывном, горячем празднике хореографии, при участии 17 танцоров, которые накаляют сцену своей страстью и любовью к танцу, есть все – от неистового фламенко до классического испанского балета, от фольклорного танца Хота, до придворных танцев 17-го и 18-го веков. Представление наполнено взрывом эмоций, красок и бешеной энергетикой. Балетная труппа «Larreal» не просто демонстрирует великолепную хореографию – она приносит с собой частичку Испании, живую атмосферу, наполненную возгласами тореадоров и ревом быков во время корриды, красочные наряды и зажигательные ритмы, гордый, неудержимый нрав и энергичную речь. Яркая и полная жизни Испания вырывается со сцены, наполняя бурлящей энергией каждую клетку тела. Ни один зритель не остается равнодушным, прикасаясь издалека через искусство танца к этой жаркой и неутомимой стране.

История «Larreal», выдающегося танцевального коллектива Королевской консерватории танца «Mariemma», началась в 1992 году. Известный испанский танцор и хореограф Хуан Карлос Сантамария собрал под своим началом самых талантливых студентов, и с тех пор труппа является постоянным участником многочисленных престижных танцевальных международных фестивалей по всему миру. Она побывала с гастролями и стала популярной во Франции, Мексике, Колумбии, Италии и других странах, покоряя зрителей не только разнообразием хореографических средств и безупречной техникой танца, но и яркостью и искренностью эмоционально-образных перевоплощений.