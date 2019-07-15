Почему многие водители стали ездить без ближнего света фар?

Требование включать днем фары появилось неслучайно. Скорости автомобилей возросли, и нередко поток движется по загородным трассам свыше 100 км/ч. Для обгона требуется нарастить скорость до 120 км/ч (хоть это и запрещено). В итоге участок, необходимый для совершения маневра, занимает 300-500 м. А на такой дистанции встречные автомобили уже плохо различимы, особенно в солнечный день, когда бликует асфальт. В тысячах солнечных зайчиков от столбов, луж или окружающих заборов трудно разглядеть один, принадлежащий встречной машине, пишет Aif.ru.
Еще хуже, когда автомобиль выкрашен в серый или темный цвет. Тогда его кузов сливается с асфальтом и перестает быть заметным за полкилометра. Такие невидимки появляются на дороге очень неожиданно и всегда вызывают массу неприятных моментов у встречных водителей.
Но хуже всего просматриваются темные машины без включенных фар в зеркала заднего вида. К примеру, во время обгона мельком взглянул в зеркала, увидел только серый асфальт — и стал сдавать на встречную полосу для опережения фуры. И в этот момент сзади раздается гудок и видны помаргивания дальним светом. Это забывший включить фары водитель стал возмущаться, что его не заметили и не пропускают.
В общем, включенные фары делают машины намного заметнее. Современные фары, независимо от типа, перекрывают дневной свет и различимы за несколько километров. Однако очень многие водители сейчас перестали включать фары и ограничиваются габаритными огнями.
Почему габариты не выход
По светимости габаритные огни в разы уступают ближним фарам. Они не видны издалека и никак не улучшают заметность транспортных средств. Более того, крошечные лампочки габариток становятся различимы, только когда автомобиль уже поравняется с встречными машинами, отчего их применение становится бессмысленным.
Причина такого поведения кроется в том, что многие водители сейчас берут пример с владельцев дорогих иностранных автомобилей, которые ездят без ближнего света фар. У них горят только замысловатые полоски света по краям головных прожекторов.
Светящиеся «реснички» у современных машин — это дневные ходовые огни (ДХО). Они стали массово использоваться на автомобилях с 2000-х годов с внедрением дешевых светодиодных ламп, которые оказались гораздо экономичнее обычных галогеновых или ксеноновых, а по яркости не уступают им. По светимости ДХО схожи с ближним светом и различимы встречными водителями на таком же расстоянии. Поэтому в правила дорожного движения были внесены изменения и ДХО получили закрепление на законодательном уровне.