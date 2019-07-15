Почему многие водители стали ездить без ближнего света фар?

Еще хуже, когда автомобиль выкрашен в серый или темный цвет. Тогда его кузов сливается с асфальтом и перестает быть заметным за полкилометра. Такие невидимки появляются на дороге очень неожиданно и всегда вызывают массу неприятных моментов у встречных водителей.

Но хуже всего просматриваются темные машины без включенных фар в зеркала заднего вида. К примеру, во время обгона мельком взглянул в зеркала, увидел только серый асфальт — и стал сдавать на встречную полосу для опережения фуры. И в этот момент сзади раздается гудок и видны помаргивания дальним светом. Это забывший включить фары водитель стал возмущаться, что его не заметили и не пропускают.

В общем, включенные фары делают машины намного заметнее. Современные фары, независимо от типа, перекрывают дневной свет и различимы за несколько километров. Однако очень многие водители сейчас перестали включать фары и ограничиваются габаритными огнями.

Почему габариты не выход

По светимости габаритные огни в разы уступают ближним фарам. Они не видны издалека и никак не улучшают заметность транспортных средств. Более того, крошечные лампочки габариток становятся различимы, только когда автомобиль уже поравняется с встречными машинами, отчего их применение становится бессмысленным.

Причина такого поведения кроется в том, что многие водители сейчас берут пример с владельцев дорогих иностранных автомобилей, которые ездят без ближнего света фар. У них горят только замысловатые полоски света по краям головных прожекторов.