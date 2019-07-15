Артем Дзюба: «Я осознал, что могу потерять»

Раньше популярный футболист часто вступал в перепалки с другими спортсменами, а несколько лет назад чуть не разбил сердце своей избраннице.

Тогда Артема застали на свидании с другой женщиной — замужней телеведущей Марией Орзул. После инцидента Мария развелась с мужем, а Артему удалось сохранить отношения. Выяснилось, что произошло это благодаря мудрости его жены. Жизнь пары с того момента кардинально поменялась. Теперь супруги больше внимания уделяют друг другу и сыновьям.

К слову, Кристина предпочитает жить по принципу «счастье любит тишину» и не становиться героиней светских историй. У девушки нет страниц в социальных сетях, она не дает интервью и не участвует в различных проектах вместе с другими женами футболистов. Кроме того, женщина запрещает знакомым рассказывать о ней в интервью. Тем не менее, одна из жен известных российских игроков все-таки проговорилась: оказывается, Кристина сама занимается всеми бытовыми вопросами, не прибегая к услугам прислуги.

«Она сама готовит, без помощи повара, как это часто принято в богатых домах. Сама ведет хозяйство, сама воспитывает сыновей. У нее в семье нет нянек, помощниц, дворецких. И это ее не напрягает», — отметила собеседница.

Сейчас супруги живут в Петербурге в элитном жилом комплексе на берегу Невы, где глава семейства играет за «Зенит». Также у футболиста есть дом в Подмосковье.

Зарплата капитана Сборной России позволяет Кристине быть в форме: девушка всегда отлично выглядит и может позволить себе одежду от самых известных дизайнеров мира. К слову, она умеет одеваться не прибегая к услугам стилистов и часто посещает модные бутики самостоятельно.