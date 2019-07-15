Джеймса Бонда — на пенсию. Роль агента 007 получила темнокожая женщина

Отмечается, что на решение повлияла одна из авторов ленты, которая известна своими феминистскими взглядами, пишет Лайф.
Роль агента 007 в предстоящем боевике «Джеймс Бонд 25» досталась английской темнокожей актрисе Лашане Линч, сообщает The Sun. Ей 31 год, она из Великобритании и снималась в супергеройском триллере «Капитан Марвел» в роли Марии Рамбо, лучшей подруги Кэрол Дэнверс.
С 2006 года роль Джеймса Бонда в фильмах исполнял английский актер Дэниел Крэйг. Однако в мае 2016 года он заявил, что больше не хочет играть в бондиане. Тогда пользователи соцсетей начали шутить на тему, что главным шпионом Великобритании должна стать женщина. Они и не подозревали, насколько точно предугадали ход событий.
Отмечается, что на решение сделать агента 007 женщиной повлияла одна из авторов ленты — Фиби Уоллер-Бридж, известная своими феминистскими взглядами.
Большинство поклонников бондианы выразили недовольство по поводу этого решения. По их мнению, роль агента 007 слишком мужская, чтобы с ней могла справиться женщина.
Премьера фильма «Джеймс Бонд 25» состоится в 2020 году. Повествование всё же начнется с классическим агентом 007. По сюжету Бонд выходит на пенсию, переезжает на Ямайку и встречается с главой британской шпионской службы МИ-6. А вот дальше события, по словам инсайдера, выходят из-под контроля.