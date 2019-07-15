Меган Маркл и принц Гарри эффектно появились на премьере «Короля Льва» в Лондоне

14 июля в Лондоне состоялась премьера долгожданного фильма "Король Лев", которую посетили принц Гарри и Меган Маркл. Этот выход королевской четы стал первым официальным появлением супругов на публике после рождения их сына Арчи. Отметим, что герцоги Сассекские выглядели весьма эффектно.

Для своего выхода Меган Маркл выбрала расклешенное черное платье-миди от Jason Wu с прозрачным верхом и классические лодочки от Aquazzurа. Образ герцогини дополнили клатч от Gucci и серьги от Nikos Koulis.

Принц Гарри сопровождал супругу в классическом черном костюме с бабочкой.