Таллинн на выходных: пять отличных ресторанов и кафе по версии СМИ Петербурга

Столицу Эстонии вот уже несколько лет провозглашают одним из центров гастрономического притяжения. Проверить это можно, отправившись в Таллинн на уикенд — вот список мест, которые нужно успеть посетить, чтобы составить представление о nordic cuisine наших соседей, рассказывает издание «Собака.ру».
T1 Mall of Tallinn
Начать экскурсию по Таллинну, пожалуй, стоит с нового торгового комплекса T1 Mall of Tallinn. Нет, мы не шутим, открывшийся в 2018 году четырехэтажный гигант построен архитектором Антонио Лавьери. Внутри, помимо магазинов и бутиков, высотой в 36 метров атриум с живым озеленением в виде инсталляции огромных сот, стеклянный купол, но главное — вмонтированное прямо в крышу торгового мола колесо обозрения. Это первый и единственный в Европе подобный эксперимент. Кабинки будут крутить круглый год, пиковая высота составляет 120 метров над Таллином. За €10 вас прокатят три круга, но наш вам совет — берите спецпредложение: 100 евро, кабинка на 4 человека, полчаса поездки и бутылка шампанского в подарок.
TAR TAR köök+baar
Ресторан TAR TAR köök+baar можно назвать русско-эстонским: его шеф и основатель Андрей Шмаков также отличился и в Москве — ставил кухню в ресторане отеля Metropol Savva. Тут, в Эстонии, меню — как и следует ожидать — ансамбль из тартаров от говядины с черемшой или утиной печенью с черным трюфелем до оленины с лисичками и клюквой. Хороши также смореброды: хоть с нежнейшим лососем, хоть с копченой треской в тандеме с яблоком.
Jahu
Кафе-бистро больше напоминает стритфуд-точку с гастрономическим минимумом: пицца/бургер и шампанское. Идеальный комплексный обед — не правда ли? Бургеры и пицца — на любой вкус. От «Маргариты» и «Кватро-формаджи» до начинок с брезаолой, мортаделлой, салями и бураттой. Кстати, в пятницу и субботу ребята открыты до полуночи — для Таллинна это роскошь! И наша отдельная любовь — за Zero Waste подход: вместо столов использованы старые деревянные катушки, вся посуда — из биоразлагаемых материалов (да, включая соломинки!), а по утрам (с 12:00 - положа руку на сердце) гостям, пришедшим со своими чашками, кофе наливают бесплатно.
Söe
Ресторан авторской кухни расположен в Старом городе в знаменитом отеле «Три сестры» — постройке XV века. Идеально подходит для заключительного ужина вашей поездки. Павел Гурьянов, ответственный за кухню, буквально с Amuse bouche дает понять, что ему одинаково важны как форма, так и содержание — старт в виде картофельного крокета подадут с ароматной черной угольной корочкой: горелкой обожгут прямо в тарелке. На закуску берите гребешок в утином консоме — принесут в раковине, отдельно поливая бульоном. Стоит попробовать «рыбную мозаику»: кубики трески, форели и лосося в заправке из сметаны. Сам шеф сравнивает соус «с тем самым вкусом, что остается после овощного салата». Не забудьте попросить персонал показать вам весь ресторан — особенно отдельный зал, в котором любят собираться дипломаты и первые лица. Если найдете общий язык — наглейте и просите мини-экскурсию по всему отелю. Она того стоит!
Cru
Пожалуй, один их самых титулованных ресторанов в Таллине — сюда в джинсах приходить рискованно. Cru входит в ТОП-50 эстонских ресторанов, а также отмечен гидом White Guide Nordic. Шеф-повар и совладелец Дмитрий Халюков — многократный финалист эстонского национального конкурса «Повар года», финалист международного конкурса Bocuse D'or и член ассоциации шеф-поваров Эстонии и академии Bocuse D'or Эстонии, делает ставку на местные продукты, дотошно объезжая близлежащие (и не очень) фермы и деревни в поисках нужного качества продуктов. Ресторан разбит на два зала, обслуживание сдержанное, подача и авторские тарелки так и просятся в Instagram. И здешний хлеб очень вкусный.