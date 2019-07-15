Таллинн на выходных: пять отличных ресторанов и кафе по версии СМИ Петербурга

T1 Mall of Tallinn

T1 Mall of Tallinn ФОТО: Соцсети

Начать экскурсию по Таллинну, пожалуй, стоит с нового торгового комплекса T1 Mall of Tallinn. Нет, мы не шутим, открывшийся в 2018 году четырехэтажный гигант построен архитектором Антонио Лавьери. Внутри, помимо магазинов и бутиков, высотой в 36 метров атриум с живым озеленением в виде инсталляции огромных сот, стеклянный купол, но главное — вмонтированное прямо в крышу торгового мола колесо обозрения. Это первый и единственный в Европе подобный эксперимент. Кабинки будут крутить круглый год, пиковая высота составляет 120 метров над Таллином. За €10 вас прокатят три круга, но наш вам совет — берите спецпредложение: 100 евро, кабинка на 4 человека, полчаса поездки и бутылка шампанского в подарок.

TAR TAR köök+baar

TAR TAR köök+baar ФОТО: Частный архив

Ресторан TAR TAR köök+baar можно назвать русско-эстонским: его шеф и основатель Андрей Шмаков также отличился и в Москве — ставил кухню в ресторане отеля Metropol Savva. Тут, в Эстонии, меню — как и следует ожидать — ансамбль из тартаров от говядины с черемшой или утиной печенью с черным трюфелем до оленины с лисичками и клюквой. Хороши также смореброды: хоть с нежнейшим лососем, хоть с копченой треской в тандеме с яблоком.

Jahu

Пиццерия Jahu ФОТО: Частный архив

Кафе-бистро больше напоминает стритфуд-точку с гастрономическим минимумом: пицца/бургер и шампанское. Идеальный комплексный обед — не правда ли? Бургеры и пицца — на любой вкус. От «Маргариты» и «Кватро-формаджи» до начинок с брезаолой, мортаделлой, салями и бураттой. Кстати, в пятницу и субботу ребята открыты до полуночи — для Таллинна это роскошь! И наша отдельная любовь — за Zero Waste подход: вместо столов использованы старые деревянные катушки, вся посуда — из биоразлагаемых материалов (да, включая соломинки!), а по утрам (с 12:00 - положа руку на сердце) гостям, пришедшим со своими чашками, кофе наливают бесплатно.

Söe

Ресторан Söe ФОТО: Частный архив

Ресторан авторской кухни расположен в Старом городе в знаменитом отеле «Три сестры» — постройке XV века. Идеально подходит для заключительного ужина вашей поездки. Павел Гурьянов, ответственный за кухню, буквально с Amuse bouche дает понять, что ему одинаково важны как форма, так и содержание — старт в виде картофельного крокета подадут с ароматной черной угольной корочкой: горелкой обожгут прямо в тарелке. На закуску берите гребешок в утином консоме — принесут в раковине, отдельно поливая бульоном. Стоит попробовать «рыбную мозаику»: кубики трески, форели и лосося в заправке из сметаны. Сам шеф сравнивает соус «с тем самым вкусом, что остается после овощного салата». Не забудьте попросить персонал показать вам весь ресторан — особенно отдельный зал, в котором любят собираться дипломаты и первые лица. Если найдете общий язык — наглейте и просите мини-экскурсию по всему отелю. Она того стоит!

Cru

Ресторан Cru ФОТО: личный архив