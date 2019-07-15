Три знака Зодиака, которые смогут отравить жизнь любому

Астрологи назвали три самых ядовитых знака Зодиака, которые смогут отравить жизнь любому человеку.

По их словам, общение с Рыбами, Скорпионами и Девами может обернуться катастрофой с момента знакомства. Учитывая особенности характеров представителей этих знаков, можно заранее уберечь себя от неприятностей и сгладить конфликты.

Рыбы

Рыбы — номер один в списке знаков Зодиака, общение с которыми может вызвать если не агрессию, то, как минимум, раздражение. Представители этого знака умеют быстро втираться в доверие и использовать своих знакомых для достижения собственных целей. Чтобы Рыбы осыпали своего товарища просьбами, им не требуется много времени. Уже на второй день знакомства они попросят прибить гвоздь, а на третий — сделать за них отчет на работе. При общении с такими людьми необходимо уметь говорить «нет» — причем довольно строго, чтобы Рыбы не смогли уговорить отказаться от своих убеждений.

Скорпион

Скорпионы считаются самыми опасными знаками Зодиака. Хотя общение с ними не так неприятно, как с Рыбами, они могут быстро превратить чужую жизнь в кошмар, причем совершенно неожиданно. Увести парня у подруги, предать близкого человека, обмануть родственника, подставить партнеров по бизнесу — это еще не все, на что способен обиженный Скорпион. Как правило, представители этого знака несчастны, поэтому хотят выместить злобу на окружающих. Прежде, чем включать Скорпионов в круг своих близких, задумайтесь: вы готовы вечно жить в страхе?

Дева