СМИ: Юлия Барановская тайно вышла замуж

«Александр Телесов мой друг и коллега, никаких романтических отношений между нами нет, мы просто путешествуем вместе! P.S. И ещё одно маленькое уточнение, когда у меня будет свадьба, она будет пышной и с размахом, и прятать ее в джунглях я точно ни от кого не буду)», – подчеркнула бывшая жена Аршавина.