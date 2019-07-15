СМИ: Юлия Барановская тайно вышла замуж

Бывшая жена Андрея Аршавина прокомментировала появившиеся в СМИ слухи о своем бракосочетании.
Российские СМИ и пользователи Сети пришли к выводу о том, что бывшая гражданская жена футболиста Андрея Аршавина Юлия Барановская, родившая ему троих детей, вышла замуж за журналиста Александра Телесова.
Свои подозрения юзеры подкрепляют снимками из Камбоджи, куда отправилась отдыхать Барановская вместе с детьми и Телесовым. В Сети появились совместные снимки телеведущей и журналиста из этой экзотической страны. При этом месяце назад в Instagram Телесова появился романтичный снимок, на котором он обнимает Юлию.
Позднее Юлия Барановская опровергла информацию о своей свадьбе, написав гневное послание в адрес журналистов в Instagram. В частности, телеведущая пристыдила СМИ за то, что издания даже не потрудились позвонить ей и лично узнать достоверные сведения.
«Александр Телесов мой друг и коллега, никаких романтических отношений между нами нет, мы просто путешествуем вместе! P.S. И ещё одно маленькое уточнение, когда у меня будет свадьба, она будет пышной и с размахом, и прятать ее в джунглях я точно ни от кого не буду)», – подчеркнула бывшая жена Аршавина.