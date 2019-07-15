Пн, 15.07.2019
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СМИ: Юлия Барановская тайно вышла замуж

ФОТО: Соцсети

Бывшая жена Андрея Аршавина прокомментировала появившиеся в СМИ слухи о своем бракосочетании.

Российские СМИ и пользователи Сети пришли к выводу о том, что бывшая гражданская жена футболиста Андрея Аршавина Юлия Барановская, родившая ему троих детей, вышла замуж за журналиста Александра Телесова.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Свои подозрения юзеры подкрепляют снимками из Камбоджи, куда отправилась отдыхать Барановская вместе с детьми и Телесовым. В Сети появились совместные снимки телеведущей и журналиста из этой экзотической страны. При этом месяце назад в Instagram Телесова появился романтичный снимок, на котором он обнимает Юлию.

Позднее Юлия Барановская опровергла информацию о своей свадьбе, написав гневное послание в адрес журналистов в Instagram. В частности, телеведущая пристыдила СМИ за то, что издания даже не потрудились позвонить ей и лично узнать достоверные сведения.

«Александр Телесов мой друг и коллега, никаких романтических отношений между нами нет, мы просто путешествуем вместе! P.S. И ещё одно маленькое уточнение, когда у меня будет свадьба, она будет пышной и с размахом, и прятать ее в джунглях я точно ни от кого не буду)», – подчеркнула бывшая жена Аршавина.

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