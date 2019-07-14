Во время концерта Джей Ло отключили свет, 20 тысяч зрителей пришлось эвакуировать

В это время в знаменитом Мэдисон-сквер-гарден давала концерт 49-летняя Дженнифер Лопес перед 20 тысячами зрителей. Джей Ло успела исполнить всего несколько песен, как зал погрузился во тьму. Концерт пришлось отменить, всех зрителей эвакуировали.