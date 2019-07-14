Вс, 14.07.2019
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  • Во время концерта Джей Ло отключили свет, 20 тысяч зрителей пришлось эвакуировать

Во время концерта Джей Ло отключили свет, 20 тысяч зрителей пришлось эвакуировать

NEW YORK, NEW YORK - JULY 12: Jennifer Lopez performs onstage during the It's My Party Tour at Madison Square Garden on July 12, 2019 in New York City. Theo Wargo/Getty Images for ABA/AFP == FOR NEWSPAPERS, INTERNET, TELCOS & TELEVISION USE ONLY ==

ФОТО: Theo Wargo / AFP

В пятницу, 12 июля, более 70 тысяч жителей Большого яблока на четыре часа остались без света из-за возгорания одного из трансформаторов, пишет Супер.

Авария лишила электроэнергии самые элитные районы мегаполиса — Манхэттен и Верхний Ист-Сайд: перестали работать светофоры, лифты в домах и уличные фонари.

В это время в знаменитом Мэдисон-сквер-гарден давала концерт 49-летняя Дженнифер Лопес перед 20 тысячами зрителей. Джей Ло успела исполнить всего несколько песен, как зал погрузился во тьму. Концерт пришлось отменить, всех зрителей эвакуировали.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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