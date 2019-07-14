Олег Майами намекнул на роман с Аленой Шишковой

В российском шоу-бизнесе появились слухи о романе, который вспыхнул между Олегом Майами и Аленой Шишковой. Судя по их микроблогам, пара проводит много времени вместе, мило общается и не стесняется демонстрировать трепетные чувства друг к другу.

Накануне певец опубликовал снимок на корабле, где он нежно обнимает модель, а она опирается на его плечо. Кадр был сделан на съемках программы «Форт Боярд», новый сезон которой стартует осенью на одном из развлекательных телеканалов. «Устали. Хочется молчать и спать. Пожелайте нам счастья», — подписал кадр Олег.

Пока певец и модель предпочитают игнорировать вопросы поклонников и журналистов. Возможно, это связано с тем, что оба уже несколько раз обжигались в отношениях и теперь не спешат делиться счастьем. Например, Алена так и не получила заветного кольца от рэпера Тимати, которому родила дочь. А Олег несколько месяцев встречался с ведущей шоу «Орел и Решка» Настей Ивлеевой, которую даже снял в клипе, но затем пара рассталась.