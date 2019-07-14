Рита Дакота снялась обнаженной

Еще весной Рита Дакота рассказала подписчикам о том, что приняла участие в откровенной фотосессии для известного мужского журнала. Сегодня же она показала результаты проделанной работы и долгожданную обложку издания, которое появится на прилавках магазинов в августе. «Рискнула показать вам еще немного «внутренностей» нашей обложечной съемки», — поделилась Дакота.

На первом снимке она предстает в темно-синем нижнем белье на фоне пианино. Слудующий кадр уже более пикантный: артистка прикрывает руками обнаженную грудь, а на плечи ей небрежно накинута темная кожаная куртка. На третьей публикации звезда стоит в сетчатом топе, через который можно рассмотреть ее аппетитные формы.

Подписчики уже успели оценить красоту и сексуальность певицы, а также пошутили, что снимки недвусмысленно намекают: «Влад, смотри, что ты потерял!». Многие говорят о том, что с такой харизмой и фигурой артистка быстро найдет нового мужчину, который полюбит ее всем сердцем.

Судя по всему, Рита сама осталась довольна результатом и публикует не только снимки, но и видео-бэкстейдж. Артистка также рассказала о том, как договаривалась с главным редактором журнала Maxim о съемках. По ее словам, она сразу поставила условие, что хочет сниматься в «привычной гримерке» рядом с инструментами и комбиками. «Я не буду в красном кружеве томно лежать на тахте, а оденусь в то, что хочу. Давай, круто. Сделаем сексуальный рок-репортаж», — вспоминает Дакота разговор с организаторами съемки.

Напомним, что в прошлом году стало известно о расставании Риты и Влада Соколовского. Оказалось, супруг был неверен жене на протяжении долгого времени. «Он изменял мне до свадьбы, изменял во время нашей совместной жизни, изменял, когда я была беременна», — делилась переживаниями Дакота. Сейчас уже чувства остыли, поэтому певица с улыбкой вспоминает о семейной трагедии. Она признается, что не препятствует общению Влада с дочерью, но сама пока не горит желанием общаться с экс-возлюбленным.