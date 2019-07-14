Вс, 14.07.2019
Это невероятно! Вечеринка Sky Garden в Таллинне собрала всех сногосшибательных красоток СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
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  • Скорее смотри: таллиннские Дни моря принесли солнечную погоду, которой наслаждаются гости праздника

Скорее смотри: таллиннские Дни моря принесли солнечную погоду, которой наслаждаются гости праздника

Трехдневный праздник - таллиннские Дни моря - проходят уже в 12-ый раз.

В пятницу, 12 июля, открылись таллиннские Дни моря, который проходят уже в 12-ый раз. Открыли праздник Анне Вески и Reket. В фестивале можно принять участие и сегодня, 14 июля.

Таллиннские Дни моря являются крупнейшим в Эстонии морским и семейным фестивалем, который ежегодно посещают более 100 000 человек. Всего в течение трех дней пройдут мероприятия в четырех портах: Ванасадам, Летной гавани, яхтенном порту Haven Kakumäe и порту Ноблесснера.

Смотри яркие галереи с первых двух дней фестиваля!

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