Лунное затмение 16-17 июля: влияние на Знаки Зодиака

Лунное затмение пройдет в созвездии Козерога, Луна будет противостоять Солнцу на 24 градусах Рака. Оба дня астрологи считают довольно опасными, но и привлекательными в плане проведения всевозможных обрядов и ритуалов, направленных на избавление от неудачи привлечение благополучия.

Овен

Во время частичного лунного затмения Овнам представится возможность проявить себя в деловой среде. Благодаря проницательности и активности они смогут достичь желаемого, а также подняться по карьерной лестнице. Астрологи рекомендуют уделить внимание взаимоотношениям с коллегами и начальством, избегать конфликтов и разногласий, чтобы не провоцировать неприятности.

Телец

Тельцам лунное затмение принесет разрешение спорных ситуаций. В этот период заканчивается очередной этап жизни, заставляя Тельцов оставить позади события, которые невозможно исправить. Грусть по прошлому может усложнить отношения в семье, а значит, Тельцам важно поддерживать позитивный настрой и не сожалеть о том, что прошло. Впереди будет множество взлетов и новых достижений.

Близнецы

Близнецам астрологи рекомендуют обратить внимание на финансовую сторону жизни. Во время затмений будет проще избавиться от иллюзий, мешающих разбогатеть, и направить силы в нужное русло. Доходы увеличатся, если не сидеть сложа руки, но и не торопить события. Всему свое время.

Рак

Лунное затмение поможет Ракам обратить внимание на помощь окружающим, а еще наладить свою жизнь. Здравый эгоизм позволит освободиться от влияния манипуляторов и встать на путь, ведущий к личному благополучию. Планы и желания лучше держать в тайне, чтобы они точно воплотились в жизнь.

Лев

Львам стоит обратить внимание на самочувствие, чтобы не упустить сигналы организма в случае развития болезни. В дни лунного затмения поднять иммунитет можно благодаря народным способам с помощью трав и заговоров. Кроме того, Львам удастся изменить ситуацию в деловой среде в лучшую сторону, если не потакать эмоциям и прислушиваться к доводам разума.

Дева

Девам во время затмения не нужно стесняться просить помощи. С 16 на 17 июля не будет ничего невозможного, если поверить в свои силы и выполнять только те дела, которые имеют значение на данном этапе жизни. Размеренность и отсутствие спешки позволят успеть многое, заложить фундамент будущих побед и свершений.

Весы

Не исключено, что Весы под влиянием затмения захотят разнообразить жизнь: перестановка мебели и даже переезд пройдут удачно, если начать готовиться заранее и не конфликтовать с близкими из-за мелочей. Повезет Весам и в деловой среде, если оставить сомнения и действовать без промедления.

Скорпион

Скорпионам во время затмения астрологи рекомендуют избавляться от накопленной злости и негатива. Отрицательные эмоции плохо влияют на самочувствие, да и к тому же тормозят развитие. При должном терпении Скорпионам удастся погасить зарождающиеся конфликты и избежать неприятностей в общении с близкими.