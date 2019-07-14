У жителей Эстонии снова появилась возможность прославиться: ищут актеров для популярного сериала

Для тех, кто не смог поучаствовать в съемках фильма Кристофера Нолана в Таллинне появилась еще одна возможность, но на этот раз съемки будут проходить далеко от дома. Сериал "Родина", который удостоился восьми премий Эмми и пяти премий Золотого глобуса ищет молодую женщину и женщину в возрасте для съемок 8-го сезона.

Объявление опубликовало агенство Baltic Casting Agency, что означает. что актры должны быть из Прибалтики.

Как говорится в объявлении, возраст молодой женщины должен быть от 20-ти до 30-ти лет, она должны свободно говорить на английском и уметь сказать несколько предложений на немецком языке. Второй женщине должно быть около 60-ти лет и она должны свободно говорить на английском и русском языках.

Съемки пройдут в конце августа в Лос-Анджелесе.