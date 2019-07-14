Вс, 14.07.2019
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У жителей Эстонии снова появилась возможность прославиться: ищут актеров для популярного сериала

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«Homeland» otsib Baltimaadest osatäitjaid 8. hooaja jaoks

ФОТО: collider

В одной из групп в Facebook опубликовано объявление о том, что как в Эстонии, так и во всей Прибалтике ищут актеров для 8-го сезона сериала "Родина" ("Homeland"). 

Для тех, кто не смог поучаствовать в съемках фильма Кристофера Нолана в Таллинне появилась еще одна возможность, но на этот раз съемки будут проходить далеко от дома. Сериал "Родина", который удостоился восьми премий Эмми и пяти премий Золотого глобуса ищет молодую женщину и женщину в возрасте для съемок 8-го сезона.

Объявление опубликовало агенство Baltic Casting Agency, что означает. что актры должны быть из Прибалтики.

Как говорится в объявлении, возраст молодой женщины должен быть от 20-ти до 30-ти лет, она должны свободно говорить на английском и уметь сказать несколько предложений на немецком языке. Второй женщине должно быть около 60-ти лет и она должны свободно говорить на английском и русском языках.

Съемки пройдут в конце августа в Лос-Анджелесе.

Желающих просят прислать два фото с телефонным номером и списком актерских работ на адрес projects@balticcasting.com.

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