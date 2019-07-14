В кругу семьи: в Сети появился редкий снимок Аллы Пугачевой

"И это заслуга Аллы. Она не только большая артистка, но и мудрая женщина, Человечище. Большинство ее коллег все рушат в своей личной жизни, а она смогла создать большую семью, счастливых людей (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.", "Видимо, очень редкое фото, совместить таких нарасхват личностей в одном кадре", "Красивая,любящая друг друга семья", – отреагировали на фото поклонники Аллы Пугачевой.