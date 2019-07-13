Это Брэд Питт? Муж Елизаветы Боярской стал копией голливудского актера

Елизавета Боярская и Максим Матвеев — не из тех звезд, которые будут буквально все подробности семейной жизни выносить напоказ.

ФОТО: Instagram

Первое время они и вовсе отказались комментировать свои отношения. Сейчас в блоге знаменитостей чаще появляются общие фото, что не может не радовать их подписчиков. Так, на днях актриса поделилась новым снимком с мужем, только вот большинство фолловеров перепутали его с Брэдом Питтом!

ФОТО: Instagram

Макс отрастил волосы, а на фото позирует в очках, из-за чего сперва действительно кажется, что на снимке голливудский актер. Более того, некоторые пользователи сети отметили, что и Елизавета похожа на Анджелину Джоли:

"Я подумала, что это Брэд Питт!", "Прямо глаза потерла — подумала, что Брэд и Анджелина снова вместе", "Какие крутые! Реально Брэд Питт! Очень такой красавчик!", "Не узнать Максима, на Брэда Пита похож очень", "Брэд Питт!", "Первая реакция — что Вы с Брэдом Питтом! Очень здесь похож", "Очень похожи на фото на Брэд Питта и Анджелину Джоли", — не устают писать подписчики.