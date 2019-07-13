Стройная Ева Лонгория с годовалым сыном вышла на красную дорожку

Звезда "Отчаянных домохозяек" несмотря на свой напряженный график не забывает и о годовалом сыне Сантьяго.

Так, на днях Ева Лонгория вышла на красную дорожку светского мероприятия вместе с ребенком.

В Instgram-аккаунте Лонгории появилась очень милая фотография со светского мероприятия, где звезда позирует вместе с малышом. На фото актриса предстала в белом платье-бюстье, а сына она надела белый комбинезон и футболку.

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