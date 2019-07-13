Само совершенство! Амаль Клуни появилась на публике в безупречном наряде

Стилем и женственностью жены Джорджа Клуни Амаль восхищаются миллионы. Она выглядит роскошно даже на самых официальных мероприятиях, умело совмещая строгий дресс-код с модными тенденциями. К примеру, на днях Амаль появилась на лондонской Глобальной конференции по вопросам свободы прессы, выбрав для случая белый брючный комбинезон. Рассмотрев образ женщины, в сети отметили, что наряд смотрелся очень эффектно!