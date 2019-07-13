Сб, 13.07.2019
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  • Само совершенство! Амаль Клуни появилась на публике в безупречном наряде

Само совершенство! Амаль Клуни появилась на публике в безупречном наряде

Амаль Клуни посетила Глобальную конференцию по вопросам свободы прессы, выбрав для случая изысканный образ.

Стилем и женственностью жены Джорджа Клуни Амаль восхищаются миллионы. Она выглядит роскошно даже на самых официальных мероприятиях, умело совмещая строгий дресс-код с модными тенденциями. К примеру, на днях Амаль появилась на лондонской Глобальной конференции по вопросам свободы прессы, выбрав для случая белый брючный комбинезон. Рассмотрев образ женщины, в сети отметили, что наряд смотрелся очень эффектно!

Свой образ Амаль дополнила тонким пояском, который подчеркнул ее талию, замшевыми туфлями-лодочками бежевого цвета, небольшими украшениями и распущенными пышными волосами, уложенными в элегантную прическу. Согласитесь, образ получился очень стильным и красивым!   

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