Сб, 13.07.2019
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46-летняя Хайди Клум вышла замуж за гитариста Tokio Hotel!

Heidi Klum ja Tom Kaulitz Pariisis.

ФОТО: ACau/SIPA / ACau/SIPA

Хайди Клум и Том Каулитц тайно поженились.

Вчера вечером стало известно, что 46-летняя Хайди Клум и 29-летний Том Каулитц поженились! Тайная церемония состоялась еще несколько месяцев назад, однако пара решила не оглашать радостное событие. Согласно сообщениям западных изданий, свадьба состоялась в феврале этого года. Более того, инсайдеры назвали и предполагаемую дату торжественной церемонии - 22 февраля. Именно в этот день Хайди и Том были замечены во время романтического ужина. Правда, тогда никто и не мог подумать, что возлюбленные отмечают собственную свадьбу.

ФОТО: ACau/SIPA / ACau/SIPA

Звезды поженились спустя год отношений. В декабре музыкант сделал предложение модели. Для Клум этот брак стал третьим, а Каулитц узаконил свои отношения во второй раз.

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