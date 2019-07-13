46-летняя Хайди Клум вышла замуж за гитариста Tokio Hotel!

Вчера вечером стало известно, что 46-летняя Хайди Клум и 29-летний Том Каулитц поженились! Тайная церемония состоялась еще несколько месяцев назад, однако пара решила не оглашать радостное событие. Согласно сообщениям западных изданий, свадьба состоялась в феврале этого года. Более того, инсайдеры назвали и предполагаемую дату торжественной церемонии - 22 февраля. Именно в этот день Хайди и Том были замечены во время романтического ужина. Правда, тогда никто и не мог подумать, что возлюбленные отмечают собственную свадьбу.