Синяки на руках, разбитый нос и укус: подробности избиения Хейден Панеттьери бойфрендом

Как известно, инцидент произошел 2 мая. Тогда Хейден и Брайан возвращались с одного из пабов и оба были выпившие. Возле дома между ними возник спор. И уже внутри дома Хикерсон нанес Панеттьери телесные повреждения, пишет RadarOnline.

У актрисы были синяки на руках, ухе и шее.

Он ударил ее по лицу, после чего у нее закружилась голова,

- заявил прокурор на заседании 23 мая в суде Лос-Анджелеса.

Во время слушания 10 июля офицер Эмбер Финдли подвтердила, что 2 мая прибыла к дому Хикерсона в Лос-Анджелесе в 1:45 утра. Когда офицер подошла к дому, то услышала женский крик: "Ой, ой, ты делаешь мне больно".

Когда Брайан открыл дверь полиции, он не хотел пускать их внутрь, сказав, что он дома сам, а голоса - из телевизора. Все же Финдли настояла на том, чтобы войти и увидела внутри Панеттьери в синяках.

Я думаю, что причиной, почему он не хотел пускать нас было то, что она знаменитость. Я сразу заметила, что у нее на веках синяки, а лицо отекло. У нее были следы на шее слева. Когда мы продолжили с ней разговор, она сняла свитер. Я увидела синяки на обеих руках,

- рассказала Финдли.

Панеттьери поделилась с офицером, что Хикерсон трижды ударил ее по лицу.

После третьего раза у нее пошла кровь из носа. Они продолжили спорить в доме, а потом жертва пошла в спальню спать. Подсудимый лег на нее и руками схватил за лицо. Жертва описала ссору, когда они начали бороться. Он был на ней и схватил ее за лицо, думаю, за волосы. Они начали бороться, ей пришлось сопротивляться,

- добавила офицер полиции.

Позже выяснилось, что это не впервые, когда бойфренд поднимал руку на Панеттьери. Защита Хикерсона настояла на том, чтобы смягчить ему приговор, отмечая, что пара "боролась" и мужчина ее "не душил". Тем не менее судья заметил, что поведение Брайана является домашним насилием и отказал в смягчении.

Теперь Брайану Хикерсону светит лишение свободы до четырех лет. Через две недели мужчина предстанет перед судом и тогда будет вынесен окончательный приговор.