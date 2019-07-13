«Я не из тех людей»: Ирина Шейк дала первое интервью после расставания с Брэдли Купером

Ирина Шейк рассталась с Брэдли Купером в мае. Среди причин иностранные СМИ не раз называли непростые отношения русской модели со свекровью, а также то, что актер закрутил роман с Леди Гагой на съемках картины «Звезда родилась». У пары растет двухлетняя дочь Леа, опеку над которой они никак не могут поделить. Девочку назвали в честь бабушки Ирины, которая носила имя Галия.

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Впервые после расставания с отцом ребенка Ирина Шейк снялась для обложки модного журнала и рассказала, что с рождением дочери в ее жизни ничего кардинально не поменялось: ей легко удается совмещать карьеру и материнство.

«На самом деле нет каких-то особенных сложностей. Мне кажется, если ты любишь кого-то, можешь правильно расставить приоритеты. Материнство — это лишь еще одна сфера моей жизни», — призналась Шейк.

К тому же, по словам модели, после того как женщина рожает ребенка, то не должна менять свой стиль и надевать лишь закрытые наряды и длинные юбки. «Почему ты должна изменить себя, свое самоощущение только потому, что стала матерью? Назовите хотя бы одну причину! Я не верю в это», — рассуждает Ирина.

Несмотря на то, что отношения с Купером так и не закончились свадьбой, модель до сих пор верит в счастье в браке.

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Сейчас каждый смотрит на это по-разному. Верю ли я в брак? Да, конечно. Я не из тех, кто выступает против этого,

— заметила Шейк.

Ирина привыкла к самостоятельности с детства, поскольку выросла в семье, где нельзя было положиться на отца. Папа Шейк умер, когда ей было 14 лет. Сейчас у звезды подиумов нет помощника по дому, так как, по ее словам, она может и передвинуть диван, и вкрутить лампочку сама.

Рядом с нами никогда не было мужчин, и мне пришлось научиться забивать гвоздь в стену и вешать шторы. Я знаю все о том, как вырастить картофель или огурцы, потому что в России это поможет тебе выжить зимой,

— поделилась модель.

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Каждый раз Ирина с радостью приезжает на родину. Шейк рассказала, что даже дочь учит родному языку.

Я никогда не откажусь от русского паспорта, но вернуться обратно не могу...

— добавила топ-модель.

В следующем году Шейк исполнится 34 года. Она не переживает из-за того, что у нее на лице появляются морщины, и не торопится вкалывать инъекции, как это делают ее коллеги.

Мне нравится гимнастика для лица. Я не росла в том мире, где на лицо наносили огурцы или клубнику, или, наоборот, дорогие крема. Я верю в аппаратную косметологию. Но если кто-то хочет накачать себе губы, — вперед. Я не сужу никого. Но всегда буду выступать за естественную красоту, хоть и не идеальна: у меня и второй подбородок иногда появляется. Идеальной красоты в мире не существует. Я собираюсь ходить с морщинами, и они у меня, кстати, уже есть. Мы должны уже принять тот факт, что наше лицо и тело меняются с возрастом,

— отметила Шейк в интервью Harper's Bazaar.