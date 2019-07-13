Сб, 13.07.2019
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  • Взбешенный житель Таллинна: ехал на концерт Анне Вески в такую даль — и такой облом!

Взбешенный житель Таллинна: ехал на концерт Анне Вески в такую даль — и такой облом!
«В Таллинне такого бы никогда не случилось»

Вчера вечером к редакции Elu24 обратился очень разочарованный житель Таллинна, который отправился на Rally Estonia в Тарту и столкнулся с крайне неприятными обстоятельствами...  

Я специально отправился на поезд вечером, чтобы попасть именно на концерт Анны Вески и nublu,

— написал сердитый читатель.

Концерт должен был состояться в пятницу вечером. Когда на сцену вышла Анне Вески, он, как и остальные зрители, очень тепло ее встретил. Легендарная эстонская певица начала свое шоу с песни «Atmosfäär». 

Однако на середине песни звук исчез, Анне пришлось заканчивать исполнение с помощью зрителей, которые ей подпевали. Потом пришлось ждать, когда устранят технические неполадки. Одна из девушек даже выкрикнула: «Анне сломалась!». А через несколько минут певица сообщила, что проблему так и не удалось решить и ушла со сцены. 

— продолжил он.  

ФОТО: Laila Kaasik

Ситуацию усугубило еще и то, что зрители ждали почти на час:

Организаторы никак не комментировали ситуацию в течение следующих 45 минут!

По словам читателя, многие люди ушли, так и не дождавшись концерта. 

Наконец-то было объявлено, что по техническим причинам концерт отменяется и состоится в воскресенье! Я живу в Таллинне и у меня нет двух дней, в течение которых я буду дожидаться концерта. Зря приехал! В Таллинне бы такого никогда не случилось!

— уверен читатель.  

Перенос концерта также прокомментировал рэпер nublu. В своем Instagram от извинился перед поклонниками.

ФОТО: Kuvatõmmis Instagramist

ФОТО: Kuvatõmmis Instagramist

Как сообщает Tartu Postimees, концерт, который должен был состояться в рамках Rally Estonia, действительно был перенесен по техническим причинам. В полночь организаторы подтвердили, что это произошло, но добавили, что концерт пройдет в воскресенье. 

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