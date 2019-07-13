Взбешенный житель Таллинна: ехал на концерт Анне Вески в такую даль — и такой облом!
Вчера вечером к редакции Elu24 обратился очень разочарованный житель Таллинна, который отправился на Rally Estonia в Тарту и столкнулся с крайне неприятными обстоятельствами...
Я специально отправился на поезд вечером, чтобы попасть именно на концерт Анны Вески и nublu,
— написал сердитый читатель.
Концерт должен был состояться в пятницу вечером. Когда на сцену вышла Анне Вески, он, как и остальные зрители, очень тепло ее встретил. Легендарная эстонская певица начала свое шоу с песни «Atmosfäär».
Однако на середине песни звук исчез, Анне пришлось заканчивать исполнение с помощью зрителей, которые ей подпевали. Потом пришлось ждать, когда устранят технические неполадки. Одна из девушек даже выкрикнула: «Анне сломалась!». А через несколько минут певица сообщила, что проблему так и не удалось решить и ушла со сцены.
— продолжил он.
Ситуацию усугубило еще и то, что зрители ждали почти на час:
Организаторы никак не комментировали ситуацию в течение следующих 45 минут!
По словам читателя, многие люди ушли, так и не дождавшись концерта.
Наконец-то было объявлено, что по техническим причинам концерт отменяется и состоится в воскресенье! Я живу в Таллинне и у меня нет двух дней, в течение которых я буду дожидаться концерта. Зря приехал! В Таллинне бы такого никогда не случилось!
— уверен читатель.
Перенос концерта также прокомментировал рэпер nublu. В своем Instagram от извинился перед поклонниками.
Как сообщает Tartu Postimees, концерт, который должен был состояться в рамках Rally Estonia, действительно был перенесен по техническим причинам. В полночь организаторы подтвердили, что это произошло, но добавили, что концерт пройдет в воскресенье.