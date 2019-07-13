Сб, 13.07.2019
Мужчины, держите себя в руках! ТОП-10 самых сексуальных брюнеток Эстонии СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
  • Limon
  • Жизнь
  • Аж слезы наворачиваются... В российском аэропорту появился свой Хатико

Аж слезы наворачиваются... В российском аэропорту появился свой Хатико

ФОТО: VK/murmanskgroup

В аэропорту Мурманска нашли российского Хатико. Предположительно, собаку в воздушной гавани оставил хозяин, а сам улетел.

Песик хороший, знает команды, дает лапу. Взяли на передержку, но в семье две собаки и кошки, не поладили,

— сказано в посте в группе «Мурманск» в соцсети «ВКонтакте».

Как отмечается, если собаку не смогут пристроить, её отдадут в службу по отлову животных.

Пользователи назвали хозяина пса «предателем» и раскритиковали поведение людей, подобравших животное.

Есть специальные группы, пишите волонтерам. Зачем подобрали, если не хотите заниматься этим и уже готовы выкинуть пса? Ничем не лучше того предателя, что бросил его в аэропорту,

— написала Мари Велесова.

Часть пользователей предположила, что автор публикации неправильно поняла ситуацию.

Собака сама рассказала, что ее оставили?

— прокомментировал пост Игорь Галиуллин.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ