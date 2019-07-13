Аж слезы наворачиваются... В российском аэропорту появился свой Хатико

В аэропорту Мурманска нашли российского Хатико. Предположительно, собаку в воздушной гавани оставил хозяин, а сам улетел.
Песик хороший, знает команды, дает лапу. Взяли на передержку, но в семье две собаки и кошки, не поладили,
— сказано в посте в группе «Мурманск» в соцсети «ВКонтакте».
Как отмечается, если собаку не смогут пристроить, её отдадут в службу по отлову животных.
Пользователи назвали хозяина пса «предателем» и раскритиковали поведение людей, подобравших животное.
Есть специальные группы, пишите волонтерам. Зачем подобрали, если не хотите заниматься этим и уже готовы выкинуть пса? Ничем не лучше того предателя, что бросил его в аэропорту,
— написала Мари Велесова.
Часть пользователей предположила, что автор публикации неправильно поняла ситуацию.
Собака сама рассказала, что ее оставили?
— прокомментировал пост Игорь Галиуллин.