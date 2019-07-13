Смело! Многодетная мать Ким Кардашян появилась на публике в облегающем наряде

По данным издания, Кардашян пришла в ресторан Craig, расположенный в Восточном Голливуде, в сопровождении своего мужа Канье Уэста и старшей сестры Кортни Кардашян. Внимание журналистов привлекла одежда 38-летней телезвезды: на ней был черный облегающий топ Tom Ford с американской проймой и паттерном в стиле кожи крокодила, кожаные лосины и прозрачные босоножки со стеклянными каблуками. Стоимость топа составляет 2150 евро.