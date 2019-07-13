Смело! Многодетная мать Ким Кардашян появилась на публике в облегающем наряде
Основательница косметического бренда KKW Beauty и телезвезда Ким Кардашян снова появилась на публике в смелом наряде. Фотографии папарацци публикует Лента со ссылкой на Daily Mail.
По данным издания, Кардашян пришла в ресторан Craig, расположенный в Восточном Голливуде, в сопровождении своего мужа Канье Уэста и старшей сестры Кортни Кардашян. Внимание журналистов привлекла одежда 38-летней телезвезды: на ней был черный облегающий топ Tom Ford с американской проймой и паттерном в стиле кожи крокодила, кожаные лосины и прозрачные босоножки со стеклянными каблуками. Стоимость топа составляет 2150 евро.
Ким Кардашян регулярно выходит в свет в вызывающей одежде. Ранее в июле ее запечатлели в Лос-Анджелесе в полупрозрачном облегающем мини-платье фиолетового цвета с одним рукавом. Автором платья оказалась американский дизайнер Мейси Уилен. На Кардашян также были сандалии на высоком каблуке.