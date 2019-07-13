В пятницу, 12 июля, в Хаапсалуском замке началась красочная крупнейшая в странах Балтии выставка американских автомобилей American Beauty Car Show. Выставка продлится до воскресенья. За это время, гости выставки, которую впервые организовали в 2001 году, смогут насладиться не только великолепием американских автомобилей, но и красочным шоу. Более подробную программу мероприятия найдешь здесь!