Смотри видео! Первый клип дочери Алсу потряс поклонников

Песню "Это любовь" дочь Алсу исполняет в дуэте с еще одним победителем "Голоса" – Ержаном Максимом из казахского города Уральск. На том нашумевшем проекте они познакомились и вскоре решили записать дуэт. Пользователи YouTube, где ролик за первые часы собрал более 200 тысяч просмотров, уже высказывают мнения о первой работе наследницы Алсу. И большинство из них – восторженные.