Смотри видео! Первый клип дочери Алсу потряс поклонников

Микелле Абрамовой – средней дочери певицы Алсу – всего 11 лет. Но она уже большая звезда – участвовала в Кремлевском концерте знаменитой мамы, стала одной из победительниц телепроекта "Голос. Дети", выступала в качестве специального гостя на "Детской Новой волне". А только что презентовала дебютный видеоклип.
Песню "Это любовь" дочь Алсу исполняет в дуэте с еще одним победителем "Голоса" – Ержаном Максимом из казахского города Уральск. На том нашумевшем проекте они познакомились и вскоре решили записать дуэт. Пользователи YouTube, где ролик за первые часы собрал более 200 тысяч просмотров, уже высказывают мнения о первой работе наследницы Алсу. И большинство из них – восторженные.
В этом смелом ролике Микелла сменила имидж и продемонстрировала сильные вокальные данные, не уступающие голосу Ержана, – ее звучание и стиль исполнения уже сейчас называют "западным" и сравнивают с популярными зарубежными кумирами молодежи – Арианой Гранде и Тэйлор Свифт. По сюжету клипа Микелла и Ержан устраивают вечеринку с друзьями – среди них мелькнула и старшая дочь Алсу, Сафина.
Ранее в интервью Дни.ру Микелла Абрамова рассказала:
Я бы хотела пойти по стопам мамы, стать профессиональной певицей. Сегодня много занимаюсь вокалом, хореографией, языками. Словом, всем, что важно для артиста. Хотя и знаю, что будут встречаться и завистники, и неприятели.