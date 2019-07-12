Пт, 12.07.2019
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  • ТОП-20: очаровательная Таня Михайлова единственная русская, вошедшая в список самых красивых женщин Эстонии

ТОП-20: очаровательная Таня Михайлова единственная русская, вошедшая в список самых красивых женщин Эстонии
Более 13 тысяч голосов!

Nemad on kõige ilusamad naised Eestis.

ФОТО: Caro / Sorge / Caro / Sorge

Эстонский портал Elu24 объявил на прошлой неделе голосование, чтобы выяснить, кто же он, самые красивые женщины страны. Спустя неделю время объявить самых красивых по мнению читателей издания. 

Ученые недавно назвали 50 стран, где живут самые красивые люди, как ни странно, нашей страны в этом списке нет. Но в человеке ведь главное душа, не так ли? 

Всего было 40 кандидатов. Из них 20 победили и могут гордиться своей красотой, практически неземной. Вот они - самые красивые женщины Эстонии. 

1. ЛИЙС ЛЕМСАЛУ (1144 голоса)

ФОТО: Erakogu

2. САСКИЯ АЛУСАЛУ (829) 

ФОТО: Erakogu

3. ЭДА-ИНЕТ ЭТТИ (827)

ФОТО: AFP / Scanpix

4. ГРЕТЕ КЛЕЙН (734)

ФОТО: Sander Ilvest

5. ЛЕННА КУУРМАА (710)

ФОТО: Raul Mee/Mollusk Media

6. КЕЙЛИ СЮКИЯЙНЕН (672)

ФОТО: Rasmus Koosora

7. БИРГИТТЕ СУСАННЕ ХУНЬТ (578)

ФОТО: Ardo Kaljuvee

8. КЕРЛИ КИВИЛААН (523)

ФОТО: Egert Milder, shutterstock

9. СААРА ПИУС (520)

ФОТО: Triin Maasik

10. ЭЛИНА БОРН (511)

ФОТО: MADIS SINIVEE / EESTI MEEDIA/SCANPIX

11. АННА ПИХЛ (510)

ФОТО: Kuuuurija.ee

12. КЕЛЛИ СИЛЬДАРУ (407)

ФОТО: Iti-Pätrik Järve

13. РЕГИНА ОЯ (368)

ФОТО: Arvo Meeks

14. ДЕАНА НООП (334)

ФОТО: Kristjan Teedema

15. ХАННА МАРТИНСОН (309)

ФОТО: Kuvatõmmis Instagramist

16. ИНГРИД МАРГУС (273)

ФОТО: Mihkel Maripuu

17. ЛИЙНА АРИАДНЕ ПЕДАНИК (257)

ФОТО: Ele Adamson / Raadio Elmar

18. ГЕТТЕР ЯАНИ (245)

ФОТО: Pressimaterjalid

19. ГРЕТЕ ПАЙЯ (243)

ФОТО: Madis Sinivee/Postimees/Scanpix

20. ТАНЯ МИХАЙЛОВА-СААР (228)

ФОТО: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

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