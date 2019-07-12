ТОП-20: очаровательная Таня Михайлова единственная русская, вошедшая в список самых красивых женщин Эстонии
Эстонский портал Elu24 объявил на прошлой неделе голосование, чтобы выяснить, кто же он, самые красивые женщины страны. Спустя неделю время объявить самых красивых по мнению читателей издания.
Ученые недавно назвали 50 стран, где живут самые красивые люди, как ни странно, нашей страны в этом списке нет. Но в человеке ведь главное душа, не так ли?
Всего было 40 кандидатов. Из них 20 победили и могут гордиться своей красотой, практически неземной. Вот они - самые красивые женщины Эстонии.
1. ЛИЙС ЛЕМСАЛУ (1144 голоса)
2. САСКИЯ АЛУСАЛУ (829)
3. ЭДА-ИНЕТ ЭТТИ (827)
4. ГРЕТЕ КЛЕЙН (734)
5. ЛЕННА КУУРМАА (710)
6. КЕЙЛИ СЮКИЯЙНЕН (672)
7. БИРГИТТЕ СУСАННЕ ХУНЬТ (578)
8. КЕРЛИ КИВИЛААН (523)
9. СААРА ПИУС (520)
10. ЭЛИНА БОРН (511)
11. АННА ПИХЛ (510)
12. КЕЛЛИ СИЛЬДАРУ (407)
13. РЕГИНА ОЯ (368)
14. ДЕАНА НООП (334)
15. ХАННА МАРТИНСОН (309)
16. ИНГРИД МАРГУС (273)
17. ЛИЙНА АРИАДНЕ ПЕДАНИК (257)
18. ГЕТТЕР ЯАНИ (245)
19. ГРЕТЕ ПАЙЯ (243)
20. ТАНЯ МИХАЙЛОВА-СААР (228)