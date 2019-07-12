Лайма Вайкуле накануне своего фестиваля в Прибалтике выпустила эксцентричную песню под названием «Муму»

Песня под названием “Муму” была обнародована 11 июля в популярном Youtube-шоу “А поговорить?”, где вышло интервью с эстрадной дивой, а также впервые прозвучала в эфире Retro FM Latvija.

Сама Лайма охарактеризовала новую композицию как прикольную и рассказала, что она написана в поисках нового. “Я с иронией отношусь к этой песне. Она может кому-то не понравиться, особенно тем, кто плохо проходил школьную программу, и не сможет вспомнить про Муму и Герасима!” - с улыбкой отмечает Лайма.

Как рассказала певица, автором музыки к песне “Муму” стал композитор Сергей Найдун, написавший песни Алле Пугачевой, Филиппу Киркорову, Стасу Михайлову и Ирине Аллегровой. Слова написала поэт Наталья Касимцева, известная по текстам песен Максима Фадеева и певицы Наргиз. В новой песне Лаймы Вайкуле “Муму” в частности содержится текст: “Возможно, ты гений в любви, мой проклятый друг. Но ты не Тургенев, а я - не твоя Муму!”, отсылающий нас к классическому произведению русской литературы.

Лайма обещает, что новую песню можно будет увидеть в один из концертных дней Laima Rendezvous Jurmala в живом исполнении в сопровождении оркестра фестиваля.

Также накануне стало известно, что один из новых ярких фестивальных дуэтов этого года составят Лайма и Стас Михайлов, которые 19 июля со сцены фестиваля исполнят еще одну новую песню.

С 18 по 21 июля, в концертном зале “Дзинтари” уже в пятый раз будет проходить международный музыкальный фестиваль Laima Rendezvous Jurmala, среди хедлайнеров которого Сергей Лазарев, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Нино Катамадзе, Монатик, Елена Ваенга, Любовь Успенская, Марио Бионди, Валерия Меладзе, певица Noa и многие другие, - всего более 50 популярных артистов из 15 стран.