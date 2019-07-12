Леди Гага переехала в дом Брэдли Купера

Однако оба отрицали подобную информацию, уверяя, что их связывают исключительно рабочие отношения.

«Люди увидели любовь, и знаете что? Именно этого мы и добивались! Shallow — это песня о любви. «Звезда родилась» — это кино о любви»,

— отмечала исполнительница.

ФОТО: EMPICS Entertainment/ScanPix

Несмотря на это, очевидцы отмечали, с каким трепетом и любовью Купер смотрел на Леди Гагу во время совместных выходов в свет. Похоже, ожидания многих оправдались: друг Брэдли подтвердил, что певица переехала к актеру. Как оказалось, пара живет вместе нью-йоркском особняке Купера около месяца — с тех пор, как от него ушла Ирина Шейк.

По словам мужчины, Брэдли Купер очистил шкафы от остатков вещей Шейк для певицы. Сейчас Леди Гага чувствует себя полноправной хозяйкой в доме актера. Как сообщает издание In Touch, она вплотную занимается интерьером в апартаментах и заказала новую мебель.

Напомним, Брэдли Купер и Ирина Шейк встречались с 2015 года, весной 2017 года у звезд родилась дочь Лея. Поклонники модели буквально боготворили пару, считали ее идеальной, однако были и те, кто не верил в этот союз, считая его пиаром. Несмотря на расставание, молодым родителям удалось сохранить дружбу ради ребенка.

Ирина Шейк ФОТО: KELA/Broadimage/Scanpix

«У всех знакомых было ощущение их скорого расставания. Казалось, что Ирина живет с Брэдли только ради ребенка. Он тоже сильно привязан к Лее. Оба хотят, чтобы у дочери была нормальная жизнь, счастливое детство. Именно поэтому они продолжают периодически проводить время вместе», — говорили в окружении пары. Что касается Леди Гаги, то певица собиралась выйти замуж за агента Кристиана Карино, но рассталась с ним прошлой зимой. Неизвестно, что стало тому причиной: звезда неохотно комментирует личную жизнь.