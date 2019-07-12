Видео: музыкант из Молдавии и участник «Евровидения» рассказал, как обрел второй дом в Таллинне

Сегодня у нас в гостях музыкант и продюсер из Молдавии - Антон Рагоза. Его второй дом в Эстонии, городе Таллинне. Хотя это так считаем мы. Сам Антон называет себя гастролером и говорит, что у него во многих странах мира есть свой офис, а конкретного дома нет нигде. У Антона двое детей и жена на родине.