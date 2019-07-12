Видео: музыкант из Молдавии и участник «Евровидения» рассказал, как обрел второй дом в Таллинне

Пятничный вечер наступает, вместе с тем вас приветствует Эдгар Гергель с экранов ваших смартфонов, компьютеров, планшетов - в эфире свежий выпуск полюбившейся тысячам жителей Эстонии интернет-программы Limon LIVE. Мы почти год в эфире!
Сегодня у нас в гостях музыкант и продюсер из Молдавии - Антон Рагоза. Его второй дом в Эстонии, городе Таллинне. Хотя это так считаем мы. Сам Антон называет себя гастролером и говорит, что у него во многих странах мира есть свой офис, а конкретного дома нет нигде. У Антона двое детей и жена на родине.
Антон известен многим по молдавской группе SunStroke Project, где он был скрипачом. Коллектив занял третье место на «Евровидении-2017». А в 2011 году группа много гастролировала по Эстонии, была в Нарве, Тарту и Таллинне. Страна Антона зацепила. По его словам, здесь просыпается вдохновение и трудоспособность увеличилась.
Кроме того, Антон продюсирует несколько артистов, чье творчество ему нравится.
Сейчас он решил углубиться в написание музыки, музыкант устал от гастролей.
Смотрите видео!