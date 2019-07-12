Пара купила дом из фильма ужасов и поняла, что кошмары там еще не закончились

«Двери в доме открываются сами собой, слышны звуки шагов, стуки... Мне трудно оставаться здесь одному. У меня нет ощущения чего-то злого, но это очень занятно. Похоже, тут что-то еще происходит», - уверена семья. Но супругов это нисколько не останавливает. Они надеются привести дом в порядок, рассказывать его историю и открыть для посетителей и исследователей в этом же году.