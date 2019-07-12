Три вещи, которые вас удивят в Таллинне, если вы не были здесь больше года

1. Все вокруг гоняют на обычных и электрических самокатах

Электросамокаты Bolt. ФОТО: Bolt

Люд стали ходить пешком меньше. К уже привычным велосипедам вернулись и вновь добавились самокаты. Они снова в моде вместе с поясными сумками. И взрослые, и дети, гоняют по городу на самокатах. Ни водители автомобилей, ни пешеходы еще не привыкли к такому потоку любителей ездить на электросамокатах. Более того, несколько недель назад две фирмы - Bolt и Citybee почти одновременно стали предлагать услугу аренды самокатов. И они почти всегда заняты.

2. Почти со всех центральных дорог Таллинна виднеется колесо обозрения

Колесо обозрения. ФОТО: Super Skypark

Если раньше можно было увидеть Таллиннскую телебашню, въезжая в Таллинн, например, по Петербургскому шоссе, то теперь появилось колесо обозрения на крыше торгового центра T1. Его видно, если въезжать в Таллинн по Тартускому шоссе, по Петербургскому шоссе, если мчаться в центр по Ярвевана-теэ и так далее. В дневное и вечернее время колесо крутится и принимает туристов и жителей города и страны. Колесо особенно заметно, когда на улице темно.

3. После 12:00 в центр города не проехать на автомобиле по Гонсиори

Открытие улицы Gonsiori. ФОТО: Tairo Lutter

15 ноября 2018 года после ремонта открылась улица Гонсиори, движение по ней стало реверсивным. Обычные автомобили могут проехать по этой дороге лишь ежедневно с 06:00 до 12:00 в сторону центра города, всё остальное время по дороге можно ехать лишь в Ласнамяэ. Несмотря на это, количество автомобилей, нарушающих на ней правила дорожного движения, высокое.