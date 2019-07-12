Три вещи, которые вас удивят в Таллинне, если вы не были здесь больше года

Таллинн - столица Эстонии. Город развивается семимильными шагами. И если еще вчера некоторые вещи казались немыслимыми, то сегодня они стали реальностью. Вот что изменилось в Таллинне за год. Сюда, кстати, можно отнести и открытие парка Прийсле в Ласнамяэ, который строили-строили, и, наконец, построили.
1. Все вокруг гоняют на обычных и электрических самокатах
Люд стали ходить пешком меньше. К уже привычным велосипедам вернулись и вновь добавились самокаты. Они снова в моде вместе с поясными сумками. И взрослые, и дети, гоняют по городу на самокатах. Ни водители автомобилей, ни пешеходы еще не привыкли к такому потоку любителей ездить на электросамокатах. Более того, несколько недель назад две фирмы - Bolt и Citybee почти одновременно стали предлагать услугу аренды самокатов. И они почти всегда заняты.
2. Почти со всех центральных дорог Таллинна виднеется колесо обозрения
Если раньше можно было увидеть Таллиннскую телебашню, въезжая в Таллинн, например, по Петербургскому шоссе, то теперь появилось колесо обозрения на крыше торгового центра T1. Его видно, если въезжать в Таллинн по Тартускому шоссе, по Петербургскому шоссе, если мчаться в центр по Ярвевана-теэ и так далее. В дневное и вечернее время колесо крутится и принимает туристов и жителей города и страны. Колесо особенно заметно, когда на улице темно.
3. После 12:00 в центр города не проехать на автомобиле по Гонсиори
15 ноября 2018 года после ремонта открылась улица Гонсиори, движение по ней стало реверсивным. Обычные автомобили могут проехать по этой дороге лишь ежедневно с 06:00 до 12:00 в сторону центра города, всё остальное время по дороге можно ехать лишь в Ласнамяэ. Несмотря на это, количество автомобилей, нарушающих на ней правила дорожного движения, высокое.
Естественно, это далеко не всё, что в Таллинне изменилось за короткое время. Напишите в комментариях, что еще важно отметить?