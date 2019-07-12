Рэпер R. Kelly арестован в Чикаго за детское порно

Рэпер R. Kelly арестован в США за распространение детской порнографии. Газета The New York Times сообщает, что исполнителя также обвиняют в других преступлениях сексуального характера.

Роберт Келли (настоящее имя музыканта) предстанет перед судом по обвинению с 13 пунктами, основные из которых: распространение детской порнографии, сексуальные домогательства по отношению как к совершеннолетним, так и к несовершеннолетним, а также укрытие от судебного процесса.