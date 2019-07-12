Ученые рассказали о смертельной опасности соков и сладких напитков

В последние десятилетия люди стали чаще пить соки и другие сладкие напитки, из-за этого увеличиваются риски развития ожирения, которое, в свою очередь, может увеличить риск развития рака.

Группа исследователей из парижского университета Сорбонна решила оценить связь между потреблением сладких напитков (сахаросодержащих напитков и 100%-ных фруктовых соков), искусственно подслащенных напитков и повышением рисков возникновения общего рака, рака молочной железы, простаты и кишечника.

В исследовании приняли участие 101 257 здоровых французов (21 процент мужчин и 79 процентов женщин), средний возраст которых составил 42 года. Участники в течение девяти лет каждый день заполняли опросники о потребляемых продуктах питания и напитках.

— Увеличение потребления сладких напитков на 100 мл в день было связано с повышенным риском общего рака на 18 процентов и повышенным риском рака молочной железы на 22 процента. Выяснилось, что потребление всех типов напитков было связано с более высоким риском общего рака, — говорится в докладе.

Эти данные свидетельствуют о том, что ограничение потребления сладких напитков может способствовать снижению случаев возникновения онкологических заболеваний.