Майли Сайрус чуть не разбилась на самолете

«Наш самолет дважды заходил на аварийную посадку и не мог приземлиться, потому что на пути были другие самолеты. Я тряслась от страха, но пыталась сохранять спокойствие, ведь кто-то должен был. Майли забралась ко мне на колени, мама держала меня за руку, поначалу никто не говорил нам, что происходит», — объяснила Брэнди. — «Минут через пять нам сообщили, что на нашем маршруте в небе был другой самолет, и мы чудом не столкнулись. Мы десять минут кружили в небе и снова начали снижаться, но ситуация повторилась! Мама заплакала, началась паника, я все так же пыталась держать себя в руках».