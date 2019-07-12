Пт, 12.07.2019
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Майли Сайрус чуть не разбилась на самолете

File photo dated 30/06/19 of Miley Cyrus, who has said she is still sexually attracted to women, despite being married to a man.

ФОТО: Aaron Chown / PA Wire/PA Images

В начале июля Майли Сайрус прилетела в Великобританию, чтобы выступить на фестивале Glastonbury. 26-летняя певица выступила прекрасно, абсолютно не подав виду, что всего за несколько часов до выхода на сцену пережила дикий стресс: ее самолет едва не разбился, пишет Супер.

О страшной ситуации рассказала в своем подкасте старшая сестра Майли, Брэнди Сайрус — этот перелет она совершила вместе с Майли и их мамой.

«Наш самолет дважды заходил на аварийную посадку и не мог приземлиться, потому что на пути были другие самолеты. Я тряслась от страха, но пыталась сохранять спокойствие, ведь кто-то должен был. Майли забралась ко мне на колени, мама держала меня за руку, поначалу никто не говорил нам, что происходит», — объяснила Брэнди. — «Минут через пять нам сообщили, что на нашем маршруте в небе был другой самолет, и мы чудом не столкнулись. Мы десять минут кружили в небе и снова начали снижаться, но ситуация повторилась! Мама заплакала, началась паника, я все так же пыталась держать себя в руках».

К счастью, все обошлось. На третий раз самолет Майли смог сесть, но этот день ее семья точно запомнит на всю жизнь.

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