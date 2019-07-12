Назад в будущее: как в детстве выглядели Пугачева, Долина и другие звезды российской эстрады

​София Ротару родилась в небольшом селе в Черновицкой области, в нескольких километрах от румынской границы. С ранних лет девочка была вовлечена в хозяйство: работала в поле, доила корову и никогда не думала о том, что станет звездой эстрады.

Музыка рано вошла в жизнь Ротару: она пела в церковном хоре и играла на баяне. Вскоре после встречи с будущим мужем, Анатолием Евдокименко, София Ротару стала популярной. Именно Анатолий уговорил певицу солировать в оркестре, а позднее вместе с ней создал ансамбль «Червона рута».

Любовь Успенская

Любовь Успенская Instagram

Любовь Успенская воспитывалась бабушкой и отцом. Мать девочки, Елена Чайка, родила дочь, находясь в тюремном заключении. Вскоре после появления малышки на свет женщина скончалась. Люба долгое время не знала об этом и считала бабушку своей матерью, пока та не рассказала правду.

Отец певицы, Залман Сицкер, всегда гордился музыкальным талантом девочки. Именно он привел Успенскую в ресторан, где та впервые выступила на публике. Позднее директор ресторана предложил ей работу певицей — так и начался карьерный путь звезды шансона.

Ирина Аллегрова

Ирина Аллегрова Instagram

Ирина Аллегрова родилась в очень творческой семье: мать обладала роскошным голосом, а отец был режиссером театра и актером. Их дом часто посещали знаменитости, среди которых были Галина Вишневская и Муслим Магомаев, которого певица до сих пор считает своим первым педагогом по вокалу. Позднее Ирина начала озвучивать фильмы на фестивале индийского кино, а уже затем посвятила себя творчеству.

Алла Пугачева

Алла Пугачева Instagram

Алла Пугачева росла с обычными дворовыми ребятами в послевоенное время. Когда ей было всего 5 лет, мать пригласила в гости преподавательницу музыки, которая обнаружила у девочки музыкальный талант и слух.

Пугачева стала учиться игре на фортепиано. Позднее она поняла, что ей ближе пение и поступила в музыкальное училище. Талантливую артистку быстро заметили, и уже на втором курсе она отправилась в свой первый гастрольный тур в составе сборной программы Мосэстрады.

Надежда Кадышева

Надежда Кадышева Instagram

Надежда — третья из четырех дочерей в семье Кадышевых. Отец девочки работал мастером на железной дороге, а мать следила за детьми. Женщина скончалась, когда Наде было всего 10 лет.

Вскоре после смерти супруги отец женился во второй раз, и жизнь с мачехой стала невозможной: старшая сестра уехала в город, средняя отправилась к родственникам, а Надя и ее младшая сестра Люба попали в интернат. Как ни странно, именно там начался музыкальный путь артистки: Надежда постоянно участвовала в различных конкурсах и занималась художественной самодеятельностью.

Сольная карьера Кадышевой началась в 1988 году благодаря ее мужу Александру Костюку, который организовал ансамбль «Золотое кольцо».

Лариса Долина

Лариса Долина Instagram

​Лариса Долина родилась в Баку. Ее настоящая фамилия — Кудельман, но в качестве псевдонима артистка взяла девичью фамилию матери. В 6 лет девочку отдали в музыкальную школу, где она проходила обучение по классу виолончели: уже тогда она мечтала стать певицей.

Еще будучи школьницей, Лариса пела в ресторанах, а в девятом классе попала в ансамбль «Волна». С этого и начался ее творческий путь.

Надежда Бабкина

Надежда Бабкина Instagram

Первые мечты о сцене у Надежды Бабкиной появились еще в четырехлетнем возрасте, однако родители видели дочь в более серьезной профессии: хотели, чтобы она стала врачом или инженером. Первым человеком, который аккомпанировал Надежде, стал ее брат Валерий. Он обучался в музыкальной школе игре на баяне и отлично справлялся с партитурами.

Как-то раз, еще будучи школьницей, Надежда Бабкина вместе с классом отправилась в Астрахань. Там она прошла прослушивание в музыкальное училище. Педагог предложила девочке подождать два года, пока не окрепнет голос, а уже затем заново попробовать свои силы.

В то же время родители будущей звезды продолжали настаивать на своем и буквально вынудили артистку поступить в медицинское училище. Однако там Надежда проучилась всего семестр, после чего отправилась к родственнику-дирижеру, который и помог ей получить музыкальное образование.