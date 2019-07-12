Знаки Зодиака, которые связаны между собой кармически

Лев и Стрелец

Этих двух огненных знаков притягивает друг к другу страсть. Они связанны кармой, но им предстоит пройти много испытаний, чтобы сохранить отношения.

Многие подобные союзы не выдерживают всех натисков судьбы и расстаются, а те, кто сумели все преодолеть, обретают счастливые и долгие отношения в уважении и любви. Огненный темперамент представителей знаков часто провоцирует на необдуманные решения и поступки, но эти люди хорошо друг друга чувствуют и всегда поддерживают.

Дева и Телец

Дева и Телец — два земных знака, которые могут построить не только любовные отношения, но и дружеские. Представители знаков просты в своих желаниях, как правило, они у них совпадают.

Со стороны этот союз может выглядеть как брак по расчету, но на самом деле это не так. Дева и Телец очень дорожат своими взаимоотношениями и бережно относятся друг к друг, а еще не обращают внимания на мелочи (в том числе и бытовые). Их связывает одна идеология. Эта пара кармически считается идеальной, потому что представители знаков отлично дополняют друг друга.

Весы и Близнецы

Эти знаки связанны друг с другом тоненькой душевной нитью. Если у них случается любовный союз, то он будет прочным и нерушимым. Близнецы очень чувствуют состояние Весов (даже на расстоянии). Все это сближает пару и создает гармонию в отношениях, где превалирует забота и нежность.

Рыбы и Рак

Связь между этими людьми иногда можно назвать космической. Они настолько тонко чувствуют и угадывают желания друг друга, что их можно назвать идеальной парой. Рыбы в своей жизни обязательно будут состоять в отношениях с Раками хотя бы раз. Для них это определенный опыт и отработка ошибок за прошлое. Представители знака будут учиться друг у друга спокойствию и целеустремленности. Вместе они способны на многое.

Козерог и Телец

Построить гармоничные отношения с Козерогом достаточно сложно. Упертый и темпераментный, он будет спокоен только в отношениях с Тельцом. Это кармический союз, который собирает в себе лучшие проявления представителей знаков. Любовь, верность, преданность, понимание и уважение — все это присутствует в их паре.