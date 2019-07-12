«Эстонская ВИА-Гра» Little Mess выпустила свой первый клип и взорвала соцести

После того как эстонское женское трио La La Ladies распалось, ниша так называемых герлз-бэндов осталась незанятой. Но, как известно, свято место пусто не бывает. Певица Таня Михайлова-Саар и Тимо Вендт, как пишет Elu24, собрали коллектив из молодых и талантливых девушек. И вот результат! Первый сингл «эстонской ВИА-Гры» Little Mess вышел.