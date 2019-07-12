Пт, 12.07.2019
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«Эстонская ВИА-Гра» Little Mess выпустила свой первый клип и взорвала соцести

"Эстонская ВИА-Гра" - группа Little Mess выпустила свой первый сингл

ФОТО: скриншот из Youtube

После того как эстонское женское трио La La Ladies распалось, ниша так называемых герлз-бэндов осталась незанятой. Но, как известно, свято место пусто не бывает. Певица Таня Михайлова-Саар и Тимо Вендт, как пишет Elu24, собрали коллектив из молодых и талантливых девушек. И вот результат! Первый сингл «эстонской ВИА-Гры» Little Mess вышел.

187 девушек претендовали на то, чтобы стать солистками группы Little Mess, но повезло только им: в группе поют Кармель Юксвярав, Йоханна-Элизе Кабель и Виктория Колягина, которые покорили Таню Михайлову-Саар своими вокальными данными и умением танцевать. «Уже на кастинге было понятно, что девушки подходят нам больше других», - рассказала Таня Elu24.

И вот на суд пбулики представлен первый синг Sinu jaoks («Для тебя»). Авторами несомненного хита стали Карин Джессика Костла, Тимо Вендт и сама Таня. Видео получилось ярким, наполненным жизненной энергией, динамичным, как и сама группа Little Mess. 

Смотрите видео и подпевайте!

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