Это бомба! Дима Билан выпустил клип «Про белые розы»

Уже второй день на YouTube в топе самых лучших видео находится клип Димы Билана «Про белые розы». Клип снят в стилистике 90-х годов. По сюжету певец превратился в обаятельное привидение, которое следит за чиновницей-блондинкой: женщина желает снести Дворец культуры, а призрак пытается помешать ей, преследуя в видениях и даже в собственном доме. Чиновница, которую сыграла блогер Вероника Дуванская, пытается обратиться к колдуну, чтобы тот помог ей перестать видеть мужчину в белом костюме. Но у мага — его роль сыграл Александр Гудков — ничего не выходит. В конце ролика герою Билана удается убедить женщину в том, что не надо сносить культурное учреждение. Как только миссия обаятельного призрака выполнена, он отправляется на тот свет. «Хочется сказать отдельное спасибо нашей сплоченной команде! Все получилось только благодаря совместной слаженной работе! Вы гениальные креативщики и большие профессионалы!» — написал Билан на своей странице в социальной сети. Многие поклонники были рады, что в новом видео Дима появился с той же стрижкой, которую носил много лет назад. Некоторые отметили, что певцу стоит вновь отправиться на «Евровидение». Артист тоже не исключает желания снова побывать на конкурсе. «Думаю, в третий раз надо попробовать обязательно. Дабы устроить праздник. Потому что очень много почитателей, много тех, кто хочет еще раз увидеть меня на сцене. Это же эмоции! Это даже, скорее всего, спорт! Это настоящий праздник!», — говорил Билан.