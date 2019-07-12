Почему врачи запрещают есть арбузы до середины августа

При этом в супермаркетах и на рынках арбузы можно найти уже в середине июня, но вот врачи предупреждают об опасности таких покупок.

По словам экспертов, чем раньше арбузы и дыни поступают в продажу, тем больше вероятность, что в них содержится недопустимое количество вредных веществ.

Естественное время созревания бахчевых приходится на вторую половину августа, поэтому то, что появляется на прилавках в июле, скорее всего, тепличные бахчевые, которые перенасыщены химикатами, красителями и нитратами, пишет Рамблер.

Для ускорения созревания арбузов используются азотно-фосфорные компоненты удобрений и другие токсичные вещества. Нитраты, которые попадают в желудок, быстро превращаются в нитриты, угрожающие гемоглобину. Когда нитрат соединяется с кровяными клетками, они превращаются в метгемоглобин, из-за чего в организме начинается кислородное голодание.

Помимо отравлений и кислородного голодания, большое количество нитратов может привести к злокачественным заболеваниям желудочно-кишечного тракта, поражению печени, развитию язвенного колита и другим недугам. Особенно опасны ранние арбузы для детей.