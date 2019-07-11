Срочно! Магазины River Island продали в Эстонии 22 вещи, которые могут быть смертельно опасны

В магазинах лишь сейчас, когда товаров уже давно нет в продаже, опомнились и сообщили, что в пяти видах одежды на их прилавках содержание кадмия и свинца больше допустимой в Европейском Союзе нормы, сообщает Elu24 со ссылкой на Wales Online. Несмотря на то, что содержание опасных химикатов все-таки сравнительно небольшое, вещи сняли с продажи.

«Мы покупали эти товары у поставщиков, которые предъявили соответствующие сертификаты безопасности, всё было согласно требованиям. Наша компания работает над решением проблемы и пытается выяснить, как такое могло случиться», - сказали в магазине.

Эти вещи бренда River Island могут содержать опасную концентрацию химических веществ ФОТО: Kuvatõmmis/River Island

Кадмий и свинец - канцерогены, в больших количествах они очень опасны и могут вызвать рак.

Свинец является токсичным элементом, пагубно влияющим на организм человека. По степени воздействия на живые организмы свинец отнесен к классу высокоопасных веществ наряду с мышьяком, кадмием, ртутью, селеном, цинком, фтором и бензапиреном.

Характерными симптомами отравления являются бледность лица, потеря внимания, плохой сон, склонность к частой смене настроения, повышенная раздражительность, агрессивность, быстрая утомляемость, а также металлический привкус во рту. Характерны расстройства пищеварения, потеря аппетита, острые боли в животе со спазмами абдоминальных мускулов («свинцовые колики»).

River Island просит клиентов немедленно прекратить ношение опасной одежды и спрятать ее от детей, а еще лучше при первой же возможности вернуть в магазины. Опасные для здоровья и жизни вещи были в продаже в Эстонии в прошлом году, сейчас их уже нет на прилавках.

Жителей Эстонии эта ситуация касается, но лишь частично. «Из пяти зараженных видов одежды в Эстонии продавали лишь два. Они могут быть вредны только если их взять в рот или проглотить. Вещи продавались в 2018 году и в Эстонии было продано 22 таких товара», - сказала руководитель River Island в Эстонии Яна Адамсон.

Но мы же знаем, как многие из нас любят грызть воротник рубашки или блузки?

В магазинах River Island есть информация о том, как вернуть вредные для организма товары. «Клиенты могут их сдать в магазины в торговых центрах Юлемисте и Виру. Сеть приносит извинения в связи со сложившейся ситуацией», - сказали в представительстве фирмы в Эстонии.

River Island - британский бренд одежды с тридцатилетней историей, он выпускает тысячи вариантов дизайнерской одежды в год. Качество и удовлетворенность клиента - приоритет для компании, бренд принял всевозможные меры, чтобы избежать подобных неприятных ситуаций в будущем.