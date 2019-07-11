Курьез: бабушка приняла секс-игрушки внука за носки (ВИДЕО)

Проживающая в Японии старушка наделала много шуму в соцсетях. Она приняла секс-игрушки своего внука за нечто другое.
The Sun опубликовало популярное в Twitter видео, на котором внук застал свою бабушку в самый неподходящий момент, пишет Elu24.
Выяснилось, что бабуля искала в ящике у внука носки и нашла это... она была уверенна, что это утепленные носки. Внук приехал домой и понял, что его секс-игрушки на ногах у бабушки.
Бабушка приняла за носки розовые игрушки для взрослых, предназначенные для самоудовлетворения. Видео взорвало Сеть!
お婆ちゃんに「あんたの部屋にあった冷え性用の靴下借りたで〜」って言われて そんなんあったっけ？って思いながらお婆ちゃん見に行ったら、どっからどう見てもこの前買ったオナホール履いててガチで震えが止まらない pic.twitter.com/HxM0vMIFKT
— アナルガバガバキャバオ (@analKABAO) July 5, 2019
お婆ちゃん、嘘だと言ってくれ… pic.twitter.com/ae2CPPjRDQ— アナルガバガバキャバオ (@analKABAO) July 5, 2019
21歳になって、お婆ちゃんの足からオナホール抜くことになるとは思わなかった… pic.twitter.com/cIhELB6HPU— アナルガバガバキャバオ (@analKABAO) July 5, 2019