Чт, 11.07.2019
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  • Курьез: бабушка приняла секс-игрушки внука за носки (ВИДЕО)

Курьез: бабушка приняла секс-игрушки внука за носки (ВИДЕО)

Villasokid. Pilt on illustratiivne.

ФОТО: LEANN NASSAR / REUTERS

Проживающая в Японии старушка наделала много шуму в соцсетях. Она приняла секс-игрушки своего внука за нечто другое. 

The Sun опубликовало популярное в Twitter видео, на котором внук застал свою бабушку в самый неподходящий момент, пишет Elu24

Выяснилось, что бабуля искала в ящике у внука носки и нашла это... она была уверенна, что это утепленные носки. Внук приехал домой и понял, что его секс-игрушки на ногах у бабушки. 

Бабушка приняла за носки розовые игрушки для взрослых, предназначенные для самоудовлетворения. Видео взорвало Сеть! 

お婆ちゃんに「あんたの部屋にあった冷え性用の靴下借りたで〜」って言われて そんなんあったっけ？って思いながらお婆ちゃん見に行ったら、どっからどう見てもこの前買ったオナホール履いててガチで震えが止まらない pic.twitter.com/HxM0vMIFKT

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