Свинина: пять мифов, которые развенчали диетологи

Сторонники ЗОЖ обходят стороной свинину, хотя это мясо имеет множество питательных элементов, богато витаминами и полезными жирами. В этой статье мы собрали самые распространенные мифы о свинине, которые давно развенчали специалисты по здоровому питанию.

1. Нельзя есть свинину при похудении

Свинина – это в первую очередь белок животного происхождения. Белок необходим для постепенного снижения веса, укрепления мышечных волокон. При частых физических нагрузках свинина не дает провиснуть тканям и помогает сформировать здоровый мышечный рельеф. С возрастом организм теряет мышечную массу. Восстановить ее помогает лишь белок животного происхождения. Следовательно, свинина для этих целей подходит.

2. Говядина полезнее свинины

Свиное мясо в отличие от говядины и баранины содержит тиамин – витамин В1. Он необходим человеческому организму для процесса преобразования пищи в энергию. Также тиамин оказывает положительное влияние на работу сердца и сосудов, нервной системы и органов ЖКТ. Но это вещество не запасается в организме, поэтому необходимо обеспечить его поступление с пищей.

Кроме того, свиное мясо богато множеством других витаминов группы В, а также минералами, среди которых цинк, селен и фосфор. Единственный элемент, по которому свинина уступает говядине, – это железо. Но разница незначительна, поэтому недостатком это считать не стоит.

3. Свиное мясо очень жирное

Количество жира в свинине регулируется породой, кормлением животного и частью тушки. В среднем, жир составляет от десяти до 20 процентов. Любое красное мясо, в том числе и свинина, содержит как насыщенные, так и ненасыщенные (полезные) жиры. Пропорции равны. Для снижения рисков, которые связаны со свиным жиром, диетологи советуют выбирать постное мясо или вырезать жировые прослойки перед приготовлением.

4. Свинина угнетает работу сердца

Самой распространенной причиной смерти в мире являются болезни сердечно-сосудистой системы. Поэтому врачи уделяют огромное внимание рискам. Но пока ученые не подтвердили связь красного мяса с заболеваниями сердца и сосудов.

Результаты исследований разделились в доказательствах: одни находили последствия, другие нет. Зато было выяснено, что холестерин свинины никак не влияет на повышение холестерина в крови человека.

Да и насыщенные жиры не оказывают влияния на функционирование человеческого организма при умеренном употреблении и хороших физических нагрузках.

5. Свинина содержит много токсинов

Этот слух стал последствием другого слуха: свиньи имеют плохую систему детоксикации. Оба утверждения неверны. Все животные имеют одинаковую систему фильтрации и вывода токсинов – это печень и почки. И если животное не умирает от отравления, значит, его органы хорошо справляются с нагрузкой. Часто вместе с токсичностью свинине приписывают и излишнюю подверженность паразитам. На самом деле качество свинины должно гарантироваться предприятием, которое вырастило животных. Если вы не покупаете мясо с рук или у частного продавца, который вырастил свинью на подсобном хозяйстве, беспокоиться не о чем.