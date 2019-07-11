По случаю открытия нового магазина Rimi Hyper в Ласнамяэ разыгрываем три денежных приза

Сегодня, 11 июля, в столичном районе Ласнамяэ на месте бывшего рынка Паэ открылся огромный и современный магазин Rimi Hyper. По случаю этого радостного события сеть магазинов подарит трем читателям портала Limon подарочные карты по 20 евро. Для участия необходимо выполнить несколько простых условий игры в окошке ниже. Желаем удачи!