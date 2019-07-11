Чт, 11.07.2019
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  • Розыгрыш
  • По случаю открытия нового магазина Rimi Hyper в Ласнамяэ разыгрываем три денежных приза

По случаю открытия нового магазина Rimi Hyper в Ласнамяэ разыгрываем три денежных приза
РОЗЫГРЫШ!

ФОТО: Rimi Eesti

По случаю открытия нового магазина Rimi Hyper в Ласнамяэ разыгрываем три подарочные карты на 20 евро! 

Сегодня, 11 июля, в столичном районе Ласнамяэ на месте бывшего рынка Паэ открылся огромный и современный магазин Rimi Hyper. По случаю этого радостного события сеть магазинов подарит трем читателям портала Limon подарочные карты по 20 евро. Для участия необходимо выполнить несколько простых условий игры в окошке ниже. Желаем удачи!

ФОТО: Rimi Eesti

ФОТО: Rimi Eesti

ФОТО: Rimi Eesti

ВНИМАНИЕ, РОЗЫГРЫШ!

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