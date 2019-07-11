В Париже судят саудовскую принцессу, заставившую работника целовать ей ноги

Напомним, что осенью 2016 года Ашраф был приглашен в резиденцию Хассы в Париже на авеню Фош для проведения работ и изготовления украшений для резиденции. В процессе встречи декоратор, как принято в его профессиональной среде, сделал несколько снимков интерьеров на свой телефон. В какой-то момент принцессе показалось, что она попала в кадр в отражении зеркала. Хасса также подумала, что Эйд умышленно сделал снимки, чтобы потом их выгодно продать.

Сначала принцесса приказала своим охранникам убить Ашрафа, как собаку, однако потом «сжалилась» над декоратором и придумала ему другое наказание. По приказу Хассы, Эйд был избит, связан и целых четыре часа целовал ноги принцессы. Только после всех унижений декоратор был отпущен и смог рассказать об этом полиции.

Почти сразу же после инцидента Хасса покинула Францию. В 2017 же году был выдан международный ордер на арест принцессы, однако позже эта мера была заменена домашним арестом. Вчера же в Париже состоялся суд по этому делу, на котором присутствовал один из телохранителей принцессы, Рани Саиди. На заседании он утверждал, что лишь заступился за принцессу без применения жестокости. По словам Рани, он вбежал в комнату в тот момент, когда Хасса и художник дрались за его телефон.