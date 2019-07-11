Не поднимайте эти вещи с земли, иначе привлечете беду

На улице нередко можно найти различные предметы, в том числе и деньги, но поднимать их не стоит, предупреждает Glamius.ru.
Любая вещь, может быть не просто потеряна, а выкинута с умыслом, заговором или даже порчей.
Монеты
В древних культурах ходило поверье, что если найти монету, то обязательно обретешь счастье и удачу. Они считали металл даром богов, поэтому рассматривали в такой находке только положительные стороны.
Но по другим приметам, монета может принести и несчастья. Принцип заключается в том, что если она лежит на земле орлом кверху, то можно поднимать, так как она принесет удачу, а решка – плохая сторона и брать такую монету не стоит.
Если вы нечаянно подняли монету, лежащую решкой вверх, то нужно просто положить ее обратно, но уже «счастливой» стороной. Это поможет избежать неудач и бедности, а также даст возможность другому человеку, поднявшему ее, обрести удачу.
Украшения
Ювелирные изделия из золота и серебра легко впитывают не только энергию своих хозяев, но и поддаются магическому воздействию. Поэтому люди, работающие с черной магией, часто используют такие украшения в своих обрядах. Особенно популярны обручальные кольца, через которые люди пытаются избавиться от всех своих проблем в семье.
Получить весь негатив с кольца можно даже не примеряя его, достаточно просто взять его в руки. Поэтому поднимать металлические украшения не стоит, иначе, как минимум, вы испортите свое биополе, обретете страх и неуверенность в себе.
Вещи из серии хэндмейд
Самодельные предметы несут наибольшую опасность, так как их нередко изготавливают для проведения обрядов. Особенно должны настораживать тряпичные куклы – мотанки. Такие вещи изготавливают для избавления от негатива, ссор, болезней, бедности. Человек, который поднял такой предмет, получит все проблемы, сброшенные на него владельцем путем магического воздействия.
Иголки и булавки
Колющие предметы, например, иголки и булавки, нельзя поднимать ни в коем случае. Самое страшное – найти эти предметы под своей дверью. В этом случае можно быть уверенным, что кто-то навел порчу.
Колющие предметы во время обрядов всегда заряжают только негативом, опасным для здоровья и жизни человека. Даже если он носил булавку на себе, чтобы уберечься от чего-то и случайно потерял, то вам эта находка принесет то, чего он боялся.
Ключи
Поднимать ключи с земли не стоит, ведь не все из них просто случайно потеряны. Нередко при помощи ритуалов через ключи люди пытаются «запереть» свои несчастья, а после выбрасывают их подальше от дома. Тот, кто поднимет эти ключи, «откроет» свою жизнь для всех бед, от которых избавился предыдущий хозяин.
Ключи от автомобиля или квартиры, лежащие на полу в торговом центре, скорее всего, кто-то просто уронил и они беды не принесут.
Зеркало
Зеркало – не только предмет, в который можно смотреться, но и портал в потусторонний мир. Люди, связанные с магией, уверяют, что зеркало сохраняет всю информацию о своем владельце, помнит прошлое и настоящее, так как все время наблюдает за происходящим.
Поднимать этот предмет с земли нельзя, также как и просто заглядывать в него, так как оно способно передать вам весь накопленный негатив от предыдущего хозяина.
Расчески
Этот предмет личной гигиены соприкасается с волосами владельца, а как известно, они способны переносить личную информацию и заряжаться энергией, в том числе и негативной. Колдуны нередко используют именно расческу в качестве предмета для ритуала.
Поэтому поднимать ее, как и прочие предметы личной гигиены неизвестных людей, категорически нельзя.
Нательный крестик
Крестик люди носят для того, чтобы уберечься от негатива, сглаза и просто любых опасностей. Этот предмет наделен особой силой и работает как щит для своего владельца. Но когда его теряют, вместо добра и защиты он, наоборот, превращается в энергетический поток, способный навредить человеку, который его нашел.
Подняв чужой нательный крестик приготовьтесь делить все беды с его настоящим владельцем.
Нож
Нож, как и прочие колющие предметы, способен накапливать негатив от своего владельца. Подняв чужой нож, можно получить:
- плохое самочувствие, депрессию;
- неудачи, дурные мысли;
- нежеланный переезд на другое место жительства;
- увольнение с работы, материальные трудности;
- тяжелую болезнь.
Поэтому лучше обходить «потерянные» ножи стороной.
Икону
Согласно некоторым приметам, выброшенная икона не могла появиться на улице просто так. Если от нее кто-то избавился, значит она использовалась для «злых» магических ритуалов.
Священнослужители же утверждают, что найти икону на земле – дар от бога и она может принести только хорошее. В истории есть случаи, когда икона внезапно появлялась в доме, где кто-то тяжело болел, а с помощью молитв излечивался.
На всякий случай, лучше не подбирать с земли даже икону, ведь неизвестно откуда она там взялась.
Любой предмет, лежащий на земле, может быть не просто утерян, а выброшен после проведения «черных» магических ритуалов. Особенно это касается иголок, булавок и предметов личного пользования.