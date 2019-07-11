Не поднимайте эти вещи с земли, иначе привлечете беду

Любая вещь, может быть не просто потеряна, а выкинута с умыслом, заговором или даже порчей.

Монеты

В древних культурах ходило поверье, что если найти монету, то обязательно обретешь счастье и удачу. Они считали металл даром богов, поэтому рассматривали в такой находке только положительные стороны.

Но по другим приметам, монета может принести и несчастья. Принцип заключается в том, что если она лежит на земле орлом кверху, то можно поднимать, так как она принесет удачу, а решка – плохая сторона и брать такую монету не стоит.

Если вы нечаянно подняли монету, лежащую решкой вверх, то нужно просто положить ее обратно, но уже «счастливой» стороной. Это поможет избежать неудач и бедности, а также даст возможность другому человеку, поднявшему ее, обрести удачу.

Украшения

Ювелирные изделия из золота и серебра легко впитывают не только энергию своих хозяев, но и поддаются магическому воздействию. Поэтому люди, работающие с черной магией, часто используют такие украшения в своих обрядах. Особенно популярны обручальные кольца, через которые люди пытаются избавиться от всех своих проблем в семье.

Получить весь негатив с кольца можно даже не примеряя его, достаточно просто взять его в руки. Поэтому поднимать металлические украшения не стоит, иначе, как минимум, вы испортите свое биополе, обретете страх и неуверенность в себе.

Вещи из серии хэндмейд

Самодельные предметы несут наибольшую опасность, так как их нередко изготавливают для проведения обрядов. Особенно должны настораживать тряпичные куклы – мотанки. Такие вещи изготавливают для избавления от негатива, ссор, болезней, бедности. Человек, который поднял такой предмет, получит все проблемы, сброшенные на него владельцем путем магического воздействия.

Иголки и булавки

Колющие предметы, например, иголки и булавки, нельзя поднимать ни в коем случае. Самое страшное – найти эти предметы под своей дверью. В этом случае можно быть уверенным, что кто-то навел порчу.

Колющие предметы во время обрядов всегда заряжают только негативом, опасным для здоровья и жизни человека. Даже если он носил булавку на себе, чтобы уберечься от чего-то и случайно потерял, то вам эта находка принесет то, чего он боялся.

Ключи

Поднимать ключи с земли не стоит, ведь не все из них просто случайно потеряны. Нередко при помощи ритуалов через ключи люди пытаются «запереть» свои несчастья, а после выбрасывают их подальше от дома. Тот, кто поднимет эти ключи, «откроет» свою жизнь для всех бед, от которых избавился предыдущий хозяин.

Ключи от автомобиля или квартиры, лежащие на полу в торговом центре, скорее всего, кто-то просто уронил и они беды не принесут.

Зеркало