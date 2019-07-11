Всем спасибо, все свободны: популярный таллиннский ночной клуб закрылся

Владелец клуба U3 Kontsertklubi (Таллинн, улица Уус, 3) Ричард Мягар сегодня в соцсетях сообщил, что заведения закрывается. «Нужно признаться, что этот заход был коротким, но так уж вышло. Будет ли когда-то что-то новое в другом месте? Даже не знаю, поживем - увидим», - сказал мужчина.
«Одна из причин закрытия - мероприятий и концертов на самом деле очень мало, людей на все мероприятия не хватает».
«Сколько в Эстонии коллективов и музыкантов, способных собрать 300-400 человек зрителей?» - доходчиво объяснил Мягар.
Также сам владелец клуба теперь ищет работу и ждет предложений.