Чт, 11.07.2019
Мужчины, держите себя в руках! ТОП-10 самых сексуальных брюнеток Эстонии СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
  • Limon
  • Party
  • Всем спасибо, все свободны: популярный таллиннский ночной клуб закрылся

Всем спасибо, все свободны: популярный таллиннский ночной клуб закрылся

Ночной клуб U3

ФОТО: Madis Sinivee/Eesti Meedia/Scanpix Baltics

Владелец клуба U3 Kontsertklubi (Таллинн, улица Уус, 3) Ричард Мягар сегодня в соцсетях сообщил, что заведения закрывается. «Нужно признаться, что этот заход был коротким, но так уж вышло. Будет ли когда-то что-то новое в другом месте? Даже не знаю, поживем - увидим», - сказал мужчина. 

«Одна из причин закрытия - мероприятий и концертов на самом деле очень мало, людей на все мероприятия не хватает». 

«Сколько в Эстонии коллективов и музыкантов, способных собрать 300-400 человек зрителей?» - доходчиво объяснил Мягар. 

Также сам владелец клуба теперь ищет работу и ждет предложений. 

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ