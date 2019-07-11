Подростки Эстонии, юноши и девушки, вас ждут на кастинг Teen of Estonia 2019

Кастинг продлится до 22 июля. Для участия в кастинге необходимо прислать краткое резюме (контактные данные, имя, возраст, рост) и 3 фотографии (можно любительские) на электронную почту: angelmodelseu@gmail.com. Подходящие кандидаты будут приглашены на очный этап кастинга, который пройдёт 23 июля в кафе Varblane.

По результатам кастинга будут выбраны не более 16 финалистов. Финал конкурса Teen of Estonia 2019 пройдёт 18 августа в таллиннском клубе Prive. Победители и призёры конкурса смогут представить Эстонию на нескольких престижных международных конкурсах. Участие в кастинге бесплатное и не ведёт к каким-либо обязательствам. Участие в конкурсе платное.

По словам Ангелины Миссуро, хореографа всех конкурсов агентства Angel Models Agency и соведущей финалов, она сама в этом году приняла участие в трёх международных конкурсах красоты и таланта.

Короны для победителей конкурса. ФОТО: Angel Models Agency

“Мой возраст, а мне 17 лет, даёт возможность участвовать как во взрослых конкурсах, так и в конкурсах для подростков. Была в этом году и там и там. Скажу, что конкурсы для детей и подростков всегда проходят на ура, много родителей и родственников приходят на финал, все поддерживают друг друга, конечно, и на взрослых конкурсах очень интересно и царит дружественная атмосфера, но детские конкурсы очень трогательные, хотя участникам и не делают скидку на возраст, но ты там чувствуешь себя маленькой принцессой”, - поделилась девушка.

“Наше агентство имеет достаточно большой опыт в проведении региональных конкурсов и подготовки начинающих моделей к международным конкурсам. Рады, что можем помочь всем восходящим звёздочкам начать успешную карьеру модели и проявить себя. Ждём всех, кому интересна карьера модели, на кастинг”, - сказала Ангелина.