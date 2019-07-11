Певица Юлия Волкова удивила организаторов эстонского концерта своими требованиями

Кто бы мог подумать, что эстонку и россиянку объединяет один любимый напиток. Обе артистки требуют 13 июля в Эльва за кулисы напиток для взрослых - виски Jameson.

Выступающие на этом же концерте отечественные группы Caater и Põhja-Tallinn тоже не особо патриотичны в выборе напитков: первый коллектив желает ром Bacardi, а второй - пиво Tuborg и сидр Sommersby.

Оказывается, Юля Волкова обожает сладкое. Певица попросила за кулисы ее любимые конфеты - Ferrero Rocher.

Все вышеперечисленные артисты соберутся 13 июля в Эльва, чтобы весело завершить Rally Estonia и порадовать публику своим выступлением. Ворота откроются в 19:00, Nancy выступит в 21:00, Põhja-Tallinn в 22:00, Caater в 23:00 и в полночь на сцене появится Юлия Волкова.