Не бывает горячей! Дарья Мороз удивила фанатов дерзким образом

Дарья Мороз опубликовала в Instagram новое фото. На кадре актриса предстала перед поклонниками в кардинально новом — горячем и сексуальном образе. На губах у артистки яркая красная помада, она одета в алое платье с глубоким декольте и разрезом, демонстрирующим потрясающие ноги. При этом Мороз держит на цепи двух рвущихся с привязи доберманов.

«Леди-вамп!»; «Кровавая Мэри!»; «Укротительница доберманов!» — засыпали комплиментами Дарью Мороз фанаты.

Кардинальная смена имиджа актрисы в последнее время могла произойти по причине поиска себя. Сейчас у Дарьи Мороз сложные времена — артистка развелась со своим супругом — режиссером Константином Богомоловым. При этом звезде приходится постоянно взаимодействовать со своим экс-мужем на сцене. У Мороз и Богомолова есть общие творческие проекты.

Дарья Мороз ФОТО: Instagram